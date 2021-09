Stevie Wonder en tête d’affiche de Global Citizen en direct à Los Angeles

Stevie Wonder fera la une de Global Citizen Live à Los Angeles. Le concert aura lieu dans la salle en plein air The Greek Theatre le 25 septembre et sera diffusé en direct sur BBC One le même jour et sur ABC le 26 septembre. Les billets pour assister au festival de Los Angeles sont disponibles dès maintenant.

“C’est à nouveau pour moi un plaisir et un honneur de me joindre à tous les artistes qui utilisent leur don de la chanson pour célébrer l’événement Global Citizens en faisant notre part pour lutter contre le réchauffement climatique, la famine et chanter pour l’égalité dans le monde”, Stevie Wonder a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes le village !!!”

Adam Lambert, Demi Lovato, ELLE, Chloé x Halle, Une république, Ozuna, les Lumineux, et 5 Seconds of Summer complèteront la programmation de Los Angeles.

L’organisation internationale de défense des droits a également annoncé la programmation de son édition londonienne, qui présente des performances de Duran Duran, Kylie Minogue, Nile Rodgers et chic, entre autres. L’emplacement de Londres n’a pas encore été divulgué.

« Au cours de la dernière année et demie, nous avons tous été confrontés à des craintes concernant notre santé, la disponibilité de la nourriture et le changement climatique. Je vois Global Citizen Live comme un mégaphone qui peut diriger le pouvoir des gens directement sur ceux qui ont la capacité d’apporter les changements systémiques mondiaux nécessaires pour protéger les personnes les plus vulnérables et défendre notre planète », a déclaré Rodgers dans un communiqué. « Ce n’est pas le moment pour les pays riches de s’accrocher à des idéaux nationalistes et de refuser de donner la priorité à l’aide étrangère et au soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Le 25 septembre, nous rassemblerons le monde pour observer les dirigeants s’engager à agir en tant que citoyens du monde responsables. Et c’est notre travail de crier quand les promesses ne sont pas tenues. Nous voulons encourager nos dirigeants à faire en sorte qu’il y ait de bons moments à venir pour tout le monde. »

Spectacles par BTS, Usher, Andrea Bocelli, Green Day, Keith Urbain, Lorde, Metallica, et Ricky Martin compléteront l’événement de diffusion de 24 heures, «jour de l’unité», qui comprendra également des coupures de concerts ayant lieu dans des espaces conformes à Covid-19 et à billets dans divers endroits.