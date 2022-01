Stevie Wonder et Eminem apparaîtront sur le nouvel album de Cordae

Cordae a révélé que les invités de son prochain deuxième album From A Bird’s Eye View incluent Eminem et Stevie Wonder.

Hier, le 10 janvier, Cordae a révélé la tracklist de l’album dans un post Instagram. From A Bird’s Eye View, qui sortira ce vendredi 14 janvier, promet une longue liste de longs métrages invités, dont Eminem et Wonder, ainsi que Gunna, HER, Lil Durk, Freddie Gibbs et Nas.

La liste des producteurs, compositeurs et chanteurs dans la publication révèle également que l’album comprendra des contributions du musicien Terrace Martin et de l’actrice Taraji P. Henson.

Jusqu’à présent, deux morceaux avec des artistes en vedette sont sortis du nouvel album : « Sinister » avec Lil Wayne et « Gifted » avec Roddy Ricch, ce dernier devant être inclus en tant que morceau bonus.

Pendant ce temps, hier soir, le 10 janvier, Cordae est apparu sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour interpréter deux morceaux du prochain album, « Sinister » et « Chronicles ».

From A Bird’s Eye View est la suite tant attendue de Cordae à ses débuts en 2019 The Lost Boy. En avril 2021, le rappeur a sorti un projet de quatre pistes intitulé « Just Until… », qui proposait des fonctionnalités invitées de Q-Tip et Young Thug.

Depuis lors, Cordae est apparu sur le remix de « Killer » d’Eminem avec Jack Harlow, aux côtés d’un long métrage sur la chanson inachevée de Nas « Life is Like a Dice Game » avec Gibbs. Le mois dernier, Cordae a également partagé un clip de lui-même en train de rapper sur le morceau de 2005 de Kanye West « Gone ». Le rappeur a révélé que le clip avait été tourné alors qu’il avait 16 ans.

La tracklist de From A Bird’s Eye View de Cordae est la suivante :

« L’introduction de Shiloh »

« Jean-Michel »

« Super »

« La capuche de maman »

« Voulez-vous de moi »

« Aujourd’hui » (avec Gunna)

« L’intermède de Shiloh »

« Entraîneur Carter »

« Sinister » (avec Lil Wayne)

« Chroniques » (avec HER & Lil Durk)

« Lunettes de champagne » (avec Freddie Gibbs, Nas et Stevie Wonder)

« Westlake High »

« Parables’ (Remix) » (avec Eminem)

« Gifted » (avec Roddy Ricch) (bonus).

