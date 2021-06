Stevie Wonder fait ses débuts du bout des doigts

C’est étrange d’imaginer une époque avant que les charts n’aient Stevie Wonder en eux, mais c’est le 22 juin 1963 qu’il apparaît pour la première fois sur un palmarès pop grand public. Tout le monde dit oui (ouais !) alors que nous nous souvenons “Le bout des doigts Pt. 2. “

Après trois singles infructueux, Stevie est entré dans le Billboard Hot 100 avec ce célèbre enregistrement live. Il a été réalisé au Regal Theatre de Chicago lors de l’un des premiers spectacles de la Motown Revue, et sorti en single par la compagnie. Cela a commencé une histoire qui s’est prolongée au cours des cinq prochaines décennies.

Une sensation à Chicago

La version live du single figurait sur l’album Recorded Live: The 12 Year Old Genius, qui a été coupé à cette date de Chicago alors que Wonder venait en effet d’avoir 12 ans. Au moment de la sortie de l’album, il venait d’être adolescent: Stevie a fêté ses 13 ans le 13 mai.

Mais on ne se souvient pas très bien que « Fingertips » était une version live d’un morceau d’album instrumental sur lequel il ne jouait que des percussions. Écrit par Hank Cosby et Clarence Paul, il a été enregistré pour son premier album The Jazz Soul of Little Stevie, sorti en septembre 1962. Le studio “Fingertips” a mené le disque, mais bien que Stevie jouait des bongos, l’instrument présenté n’était pas l’harmonica à tout. C’était le jeu de flûte du membre de Funk Brothers “Beans” Bowles.

Au moment où la Motown Revue a pris la route, “Fingertips” était devenu une vitrine pour le jeu frénétique de l’harmonica du génie de 12 ans, et une finale passionnante à son set live. En mars 1963, Berry Gordy s’est arrangé pour qu’un camion d’enregistrement capture la date à Chicago. Puis, à la fin de son set, avec Mary Wells attendant de monter sur scène en tant que prochain artiste vedette, Stevie s’adressait à la foule.

“Je veux que tu tapes des mains”

“Le nom de la chanson s’appelle, euh,” Fingertips “”, leur a-t-il dit. « Maintenant, je veux que vous tapiez dans vos mains. Allez allez. Ouais, tape du pied, saute de haut en bas, et fais tout ce que tu veux. La piste a débuté avec une figure de tambour jouée par un jeune musicien house de la Motown du nom de Marvin Gaye.

La performance était si longue que lors de sa sortie, elle a dû être divisée en deux sections. Ils ont été séparés par le départ momentané de Stevie de la scène. Lorsqu’il est revenu à l’improviste, le groupe house était déjà en train de changer pour la performance de Wells. Cela a conduit au moment célèbre de l’enregistrement en direct dans lequel le bassiste entrant Larry Moses, soudainement plongé dans l’action, crie « Quelle clé ? Quelle clé ? »

Un peu maladroitement divisé en deux, l’enregistrement est sorti en single américain en mai. La deuxième section ornait la face B. Mais avec l’électricité improvisée d’appel et de réponse entre Stevie et la foule de Chicago, cette deuxième partie était celle que les stations de radio ont captée. Il a fallu ‘Fingertips Pt.2’ dans le Hot 100 au n ° 85. Il n’a atteint le palmarès R&B qu’une semaine plus tard, le 29 juin, à la 26e place.

‘Enregistré par accident’

“Tout cela a été enregistré par accident, je n’ai jamais pensé que ce serait un single”, a déclaré Stevie plus tard. Se remémorant ses premières années en tant qu’artiste de la scène, il a réfléchi : « Vous n’appelleriez pas vraiment ça jouer. Seuils, porches, cours arrière, ruelles. J’ai beaucoup travaillé à l’église. Ma mère m’a dit qu’avant même ma naissance, elle avait rêvé qu’elle avait un enfant qui était musicien.

En août, “Fingertips Pt.2” était n°1 à la fois de la pop et du R&B, et l’album Recorded Live: The 12 Year Old Genius a également atteint le sommet des charts.

Achetez ou écoutez ‘Fingertips Pts 1 & 2’ sur l’album Recorded Live: The 12 Year Old Genius.

