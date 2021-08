Stevie Wonder parle avec l’âme

Stevie Wonder savait comment faire valoir un argument politique puissant et le faire passer à la radio. Lorsqu’il a envoyé sa dénonciation méprisante des politiciens de l’époque en 1974, “You Haven’t Done Nothin'”, est allé jusqu’à la première place des charts R&B et pop américains.

Le 3 août 1974, Stevie entre dans le Billboard Hot 100 (l’entrée dans le palmarès soul est arrivée une semaine plus tard) avec le single brillant et courageux. C’était nouveau dans le sondage pop de la même semaine que Barry White‘s “Je ne peux pas en avoir assez de ton amour, bébé”, que tu peux lire ici. En septembre, Stevie remplaçait Barry en tête des listes R&B pour ce qui était déjà son dixième numéro 1. En novembre, “Nothin”’ était son quatrième sommet des charts pop.

L’âme au milieu de la tourmente

Sur le plan des paroles, le morceau était une critique cinglante du statu quo politique, émise à un moment où Wonder avait commencé à exprimer ses opinions haut et fort. Avec l’Amérique dans la tourmente du scandale du Watergate, il était parfaitement clair que le mépris de Stevie visait justement et carrément le président Richard Nixon. Deux semaines après la publication de “You Haven’t Done Nothin”’, Nixon a été contraint de démissionner de la présidence.

“Tout le monde vous promet tout”, a déclaré Stevie furieusement à la sortie du single, “mais au final, il n’en sort rien. Je ne vote pour personne jusqu’à ce qu’il ait vraiment fait quelque chose que je connais… vous entendez toujours le président ou les gens dire qu’ils font tout ce qu’ils peuvent. Et ils vous nourrissent d’espoirs pendant des années et des années… J’en ai marre de tous leurs mensonges.

Fête en studio

Des mots puissants en effet, mais il était passé maître dans l’art de rendre le message non seulement agréable mais contagieux et excitant. Il l’a enveloppé dans un entraînement funk propulsif, chargé de cor et de synthé avec l’attrait supplémentaire des choeurs par nul autre que les Jackson 5. « Il y avait une ambiance de fête [in the studio]», a déclaré le producteur associé Bob Margouleff. “Tout le monde a été tellement époustouflé par les harmonies qu’ils ont faites.”

“You Haven’t Done Nothin'” était le premier single d’un autre superbe LP dans le corpus croissant de réalisations de Stevie, Fulfillingness’ First Finale. Le disque a remporté trois Grammys, dont l’album de l’année.

