Stevie Wonder partage ses visions intérieures convaincantes

Avaient l’habitude de Stevie Wonder nous faisant attendre du nouveau matériel, et ça en vaut toujours la peine. Mais au cours des années 1980, il a atteint une période de productivité qui lui a permis de sortir trois nouveaux albums, une bande originale de film et une compilation contenant du matériel frais, le tout en l’espace de sept ans. Le 19 décembre 1987, son 21e album studio récolte les fruits : une semaine seulement après son entrée dans les charts R&B, Personnages a commencé une série de sept semaines non consécutives au sommet de cette enquête.

L’album est sorti un peu plus de deux ans après le set In Square Circle de Stevie en 1987, qui contenait le titre « Part Time Lover » en tête des charts et a été double platine rien qu’aux États-Unis. Les personnages ont eu un aperçu tout aussi chaud lorsque son premier single « Skeletons » a dominé la liste R&B.

Tout album de Stevie Wonder est un événement à part entière, bien sûr, mais c’était la configuration parfaite. Le nouveau disque, produit comme toujours par Wonder lui-même, n’a peut-être pas été un disque pop aussi grand que ses prédécesseurs, mais il a ensuite généré trois nominations aux Grammy et un deuxième hit R&B n°1 (son 20e au total) dans le ballade « Tu sauras ». Un troisième, « Get It », un duo avec Michael Jackson, fait partie des cinq premiers de ce classement. Bien que Characters n’ait atteint que la 17e place du Billboard 200, il est devenu platine aux États-Unis et or au Royaume-Uni et en France.

« Il n’y a pas de grosses surprises ici », a écrit le Chicago Tribune of Characters, « juste beaucoup du mélange raffiné et assuré de pop, de soul et de funk qui a maintenu Wonder dans les charts pendant près de 25 ans. » Rolling Stone a ajouté : « Même si Characters n’est pas tout à fait à la hauteur du meilleur travail de Wonder, c’est toujours un plaisir indéniable de le voir communiquer ses visions intérieures fascinantes au reste d’entre nous. »

