Stevie Wonder produit des débuts distingués pour sa première femme

Tout le monde peut couvrir Stevie Wonder, mais quand cette personne est la femme qui a été sa première épouse, avec Stevie lui-même comme producteur, cela a un poids particulier. L’artiste, bien sûr, était Syreeta, qui a fait ses débuts dans les charts de l’album R&B le 29 juillet 1972 avec un disque éponyme qui comprenait également trois de leurs co-écrits, une autre lecture «initiée» d’un Motown. Fumée Robinson chanson, et une musique particulièrement inventive Beatles refaire.

Syreeta Wright, née à Pittsburgh, avait déménagé à Detroit pendant ses années d’école et faisait partie de la famille Motown depuis des années. Comme Martha Reeves avant elle, elle rejoint la compagnie en tant que réceptionniste en 1965. Rebaptisée Rita Wright par Berry Gordy, elle sort son premier single « I Can’t Give Back the Love I Feel for You » – écrit par Ashford & Simpson et Brian Holland – en 1968.

Le succès solo sous cette apparence lui a échappé, puis Syreeta a été sérieusement considérée comme un remplaçant pour Diana Ross dans les Suprêmes, avant que Jean Terrell ne remporte le rôle. Au lieu de cela, Wright a développé une relation à la fois professionnelle et personnelle avec Wonder. Ils ont co-écrit le tube des Spinners en 1970 « It’s A Shame » et se sont mariés la même année, alors qu’elle avait 24 ans et Stevie n’en avait que 20. Le mariage n’a pas duré, mais leur harmonie créative l’a fait, pour les décennies à venir.

Écoutez le meilleur de Syreeta sur Spotify.

Syreeta est devenue membre des choristes Wonderlove de Stevie, apparaissant dans les années 1970 Signed, Sealed, Delivered et co-écrivant le titre à succès. Puis le couple a co-écrit chaque morceau de son l’album postérieur à la mise en scène de 1971 D’où je viens. Elle a également chanté dans la suite Musique de mon esprit, pour lequel ils ont composé « Love Have You Around ».

Avec Syreeta maintenant signé sur le label MoWest, son album éponyme a été enregistré sur une période de quatre mois à partir d’octobre 1971. Bien que le couple ait divorcé au moment de sa sortie, le LP était une vitrine digne de ses talents considérables. Il s’est ouvert avec une version de “I Love Every Little Thing About You”, que Stevie venait de sortir lui-même sur Music Of My Mind. L’autre connexion Motown était dans une reprise de “What Love Has Joined Together” de Robinson et Bobby Rogers, enregistré pour la première fois par les miracles puis par d’autres actes de Hitsville, y compris, peut-être plus particulièrement, les tentations.

Avec Wonder maintenant un maître de studio désireux d’expérimenter la technologie en développement de l’époque, le LP combinait les valeurs soul de la vieille école avec des effets électroniques et le son de synthétiseur nouvellement émergent. Cela était particulièrement important sur “Black Maybe” de Wonder et sur une reprise audacieuse et admirable de “She’s Leaving Home” des Beatles.

L’album s’est terminé par « To Know You Is To Love You » du duo, sur lequel Stevie a repris le premier couplet avant que Syreeta ne prenne le relais dans un morceau puissant et funky aux cordes évocatrices du Julian Gaillard Orchestra. La chanson a été publiée en single par Motown, et bien qu’elle n’ait pas été classée, sa force a été soulignée lorsque BB Roicouverture de 1973, avec Wonder en tant que producteur et claviériste, est devenu un hit R&B n°12.

Syreeta est entrée dans le palmarès des meilleures ventes de disques d’âme de Billboard au n ° 43, mais sans action de singles significative, a stagné au n ° 38 et au n ° 185 pop. La collaboration de 1974 Stevie Wonder Presents Syreeta était également étonnamment sous le radar, au n°53 R&B et n°116 pop.

La chanteuse-écrivaine serait plus appréciée de l’autre côté de l’Atlantique, où “Your Kiss Is Sweet” est devenu un hit n ° 12 au Royaume-Uni en 1975, et elle a eu deux autres singles dans les charts pop. Puis vint le succès total de son duo fin 1979 avec Billy Preston, « With You I’m Born Again », un hit pop du Top 5 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cela mis à part, la performance de Syreeta dans les charts n’a jamais reflété son record distingué en tant qu’auteur-compositeur et chanteuse. Malheureusement, elle est décédée, à seulement 57 ans, d’une insuffisance cardiaque congestive en 2004.

