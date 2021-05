Né le 13 mai 1950, Stevie Wonder est arrivé dans la conscience publique en tant que préadolescent aveugle au talent précoce et doté d’une remarquable facilité sur une gamme d’instruments de musique. Au milieu des années 60, il est devenu un grand hitmaker de Motown; au début des années 70, il était prêt à se débarrasser du star system de la société et à créer certains des plus grands albums soul et rock jamais vus, parmi eux Chansons dans la clé de la vie, Livre parlant, et la première finale de Fulfillingness. En cours de route, il a écrit, produit et joué sur des disques de dizaines d’autres artistes, attirant l’admiration émerveillée de Minnie Riperton, Paul Mccartney, et Elton John. Le propriétaire d’une imagination brillante et large, quand Stevie parlait de quoi que ce soit, il était écouté, et dans l’arène politique, son influence a été cruciale dans la réalisation de la fête nationale américaine de Martin Luther King Jr Day.

Ces 20 citations de Stevie Wonder offrent un petit échantillon de son bel esprit, révélant sa vision d’être Stevie Wonder, son esprit, sa sensibilité, son amour et sa préoccupation pour ses semblables.

Stevie Wonder Quotes: La légende de l’âme dans ses propres mots 1

«Cela me dérangeait que ma mère pleurait tout le temps. Elle pensait que Dieu pourrait la punir pour quelque chose… Alors je lui ai juste dit que j’étais heureuse d’être aveugle et je pense qu’elle se sentait mieux après ça.

2

«À 13 ans, vous savez que vous êtes une grande star. OK, très bien, mais je veux aller regarder Huckleberry Hound.

3

«Tous ceux qui avaient plus de 13 ans étaient mes parents. Diane [Ross] était ma maman. Les Marvelettes étaient tous mes parents, The Contours … ‘Vous ne pouvez pas avoir de barre chocolatée maintenant, vous devez étudier maintenant, faites-le maintenant.’ ”

4

«L’âme est capable de rendre une personne tellement impliquée dans une chose particulière qu’elle peut en pleurer ou en sourire. Il peut s’agir de n’importe quel type de chanson, à condition que vous en parliez vraiment.

5

«J’ai reçu un appel de Smokey [Robinson] et il a dit: «Je n’ai pas aimé votre choix de matériel. Je pense que c’est vraiment ridicule. J’ai dit: “Je ne donne pas un euh ce que vous pensez, ou ce que quelqu’un pense!”

6

«Je n’ai jamais pensé qu’être aveugle était un inconvénient, et je n’ai jamais pensé être noir comme un inconvénient.»

7

«Comme nous sommes les États-Unis, nous devons être le peuple uni des États-Unis.»

8

«Voter pour Trump, c’est comme me demander de conduire une voiture.»

9

«J’ai déjà piloté un avion. Un Cessna ou quelque chose comme ça, de Chicago à New York. J’ai peur de tout le monde.

dix

«J’adore entrer dans une merde aussi étrange que possible.»

11

“Mon esprit doit être polygame et mon esprit marié à beaucoup et mon amour appartient à tous.”

12

«Lorsque vous réalisez que rien ne vous appartient vraiment, vous commencez à apprécier de comprendre exactement où se trouve votre tête, et vous vous sentez tellement mieux.»

13

«Je ne suis pas un homme normal. Jamais été.

14

«J’ai un certain sentiment dans ma tête quand une personne dit rouge ou bleu, vert, noir, blanc, jaune, orange, violet. Le violet est une couleur folle pour moi.

15

«Le Moog est un moyen d’exprimer directement ce qui vient de votre esprit.»

16

«Dr. L’enseignement et les œuvres de Martin Luther King Jr m’ont conduit, moi et le monde, à donner une chance à la paix.

17

«Nous devons rassurer l’avenir de nos jeunes, afin qu’ils ne soient plus jamais confrontés à la laideur du racisme, du sectarisme ou des préjugés de quelque nature que ce soit.»

18

«Je souhaite que les femmes du monde disent:« Écoutez, tant que vous ne sortez pas de votre esprit de guerre et de destruction, vous ne pouvez pas obtenir d’amour. »»

19

«C’est toujours formidable de ne pas laisser la peur endormir nos rêves.»

20

«Vous savez, les gens vont devoir se réveiller!»

