Stevie Wonder salue Duke Ellington et monte au n ° 1

Duke Ellington avait beaucoup en commun avec Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Mais peut-être que l’un des liens les plus inhabituels entre eux s’est produit en mai 1977, lorsqu’ils ont tous été élogieux sur le single pop américain n ° 1, «Sir Duke» par Stevie Wonder.

La chanson, sortie comme suite à «I Wish» et le deuxième single du superbe géant de la Motown Chansons dans la clé de la vie, était avant tout un hommage à Ellington. Le grand pianiste et chef d’orchestre était décédé, à 75 ans, en mai 1974, au moment où Stevie s’apprêtait à sortir son Première finale de Fulfillingness album. Il a immédiatement voulu écrire sur son admiration pour «Sir Duke» en tant qu’influence sur sa musique.

‘Si vite ils sont oubliés’

En juin 1977, Wonder a déclaré à un symposium sponsorisé par Billboard à l’UCLA (Université de Californie): «Je connaissais le titre depuis le début mais je voulais qu’il parle des musiciens qui ont fait quelque chose pour nous. Si vite ils sont oubliés. Je voulais montrer mon appréciation.

La chanson qui en résulte a célébré Ellington parmi «certains des pionniers de la musique» et a combiné avec brio la signature soul de Wonder avec un tableau de cor scintillant et complexe qui évoquait l’ère du big band dont il chantait. Les trompettes sur la piste ont été jouées par Raymond Maldonado et Steve Madaio, le saxophone alto par Hank Redd et le sax ténor par Trevor Lawrence.

Un sixième pop n ° 1

Le 21 mai 1977, “Sir Duke” a commencé une course de trois semaines au sommet du Billboard Hot 100, remplaçant “When I Need You” de Leo Sayer. Un autre groupe britannique, le Climax Blues Band, est passé au 3e rang avec «Couldn’t Get It Right». C’était le sixième numéro un de la pop de Stevie, quatre mois seulement après que «I Wish» soit devenu le cinquième.

Une semaine plus tard, “Sir Duke” est passé au sommet du classement R&B pendant une semaine, donc pendant sept jours, Stevie était à la fois le champion de la pop et de la soul. Sur le graphique R&B, son total cumulé était désormais de 13 n ° 1.

“Sir Duke” est sur Songs In The Key Of Life, qui peuvent être achetés ici.

Écoutez le meilleur de Stevie Wonder sur Apple Music et Spotify.