Stewart Cink remporte le Heritage pour la troisième fois et Emiliano Grillo termine deuxième

19/04/2021 à 22:23 CEST

Sport.es

L’Américain Stewart Cink a été proclamé champion pour la troisième fois du tournoi RBC Heritage ce dimanche en terminant la quatrième et décisive ronde avec 70 coups. (-1) qui lui a laissé un cumulatif de 265 (-19).

Le titre, le huitième de sa carrière sur le PGA Tour, lui a valu un prix de 1,2 million de dollars et 500 points de qualification pour la FedEx Cup. où il est maintenant troisième après avoir grimpé de 23 places.

Cink a pris 4 coups devant son compatriote Harold Varner III, et l’Argentin Emiliano Grillo, qui a terminé la journée aujourd’hui avec des cartes de 66 coups (-5) et 68 (-3), respectivement. Varner et Grillo ont terminé le tournoi avec 269 coups sûrs (-15).

Record en 54 trous

Ayant battu la marque du tournoi avec le score le plus bas en complétant les 54 premiers trous avec un record cumulé de 195 coups (-18), qui surpassait les 197 (-16) de Justin Leonard, en 2002, 17 ans plus tard, Cink est revenu pour remporter le titre qu’il avait remporté pour la deuxième fois en 2004 après avoir remporté le premier en 2000.

Cink, 47 ans, a enfilé la veste à carreaux gagnante en montrant deux visages lors du tournoi. Dans les deux premiers tours, il a présenté un résultat remarquable et dans les deux derniers, moins brillants, il a résisté à la pression de ses rivaux avec précision. La journée de dimanche s’est clôturée avec deux birdies et un bogey.

Le Mexicain Abraham Ancer a maintenu sa position en dix-huitième position, qu’il a partagé avec cinq autres joueurs à la fin du dernier tour avec un record de 70 coups (-1) pour accumuler 275 (-9) et gagner un prix en argent de 108 275 $.

Le Colombien Camilo Villegas a eu son pire résultat dans le tournoi lorsqu’il a terminé la tournée avec une carte de 71 coups (même). Il a chuté de huit places au classement à vingt-cinquième, qu’il a partagé avec sept autres rivaux après avoir accumulé 276 coups sûrs (-8). Le Colombien a reçu un prix de 62 835 $