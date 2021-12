Stewart : Hamilton a l’avantage

Un peu plus de 24 heures nous séparent de la fin de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi, alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se préparent à s’affronter une dernière fois en 2021, Sir Jackie Stewart estimant que Hamilton a l’avantage.

Jamais en Formule 1, depuis 1974 – quand Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni sont entrés dans la dernière course de la saison à Watkins Glen à égalité de points – deux prétendants au titre n’ont atteint la dernière course de la saison même aux points, comme c’est le cas avec Hamilton et Verstappen cette année.

Avec un nouvel ensemble de réglementations aérodynamiques qui doit être mis en œuvre en 2022 et le lancement de voitures radicalement nouvelles, la passionnante saison 2021 de F1 s’est déroulée de la meilleure des manières à travers les 21 courses déjà disputées vers la 22e et dernière course, qui Espérons que ce soit le meilleur adieu de l’ère de la réglementation actuelle dans les livres d’histoire.

Naturellement, le sujet principal discuté ce week-end est la question à un million de dollars : qui sera-ce ? Max ou Lewis ?

Hamilton a l’avantage

Le Daily Mail a interrogé Stewart, ainsi que d’autres, sur leurs attentes vis-à-vis de la confrontation pour le titre de cette année, le triple champion du monde de F1, pensant que ce sera Hamilton qui l’emportera.

Historiquement, l’Ecossais n’était pas très complémentaire d’Hamilton, mais a déclaré cette fois-ci : « La voiture, le moteur, ça donne l’avantage à Lewis.

« Je préférerais que ce soit Max, juste parce que c’est ce dont le sport a besoin, un nouveau champion, et j’aimerais le voir dans une perspective plus large », a-t-il expliqué.

« Max a une légère tendance à surmener et cela peut jouer contre lui », a conclu le joueur de 82 ans.

Damon Hill, le champion de F1 1996 a convenu avec Stewart que Hamilton a la meilleure chance d’obtenir la couronne des pilotes de cette année.

« Je dois dire sur la forme que ce sera Lewis, toutes choses étant égales par ailleurs », a-t-il déclaré au Daily Mail.

« Mais ce n’est pas toujours un combat direct et les deux pilotes feront tout leur possible pour prendre le dessus sur l’autre », a-t-il averti.

L’ancien pilote de F1 a suivi la même ligne d’attentes, affirmant que Hamilton l’emportera cette année, et a déclaré : « Je voudrais toujours être le chasseur plutôt que le chassé, ce qui a été le cas pour Lewis.

« Il était mené de 32 points à Silverstone.

« Mais il a les qualités qui lui permettent d’analyser la situation et de ne pas réagir de manière excessive, comme Max l’a fait à Djeddah », a révélé Watson. « Il a le package complet dont il a besoin. »

Un jeune pistolet favorise également Hamilton

Coéquipier de Hamilton à partir de 2022, George Russell n’a jamais caché le fait qu’il est un grand fan de son compatriote, et a également déclaré au Daily Mail qu’il pensait que le septuple champion du monde de F1 en ferait huit.

« J’adorerais voir Lewis gagner », a commencé Russell. « Ce qu’il a accompli, surtout récemment, est assez exceptionnel.

« Être dans le combat alors que Red Bull avait une voiture aussi supérieure au début de l’année est incroyable », a-t-il poursuivi.

« Max a fait un travail fabuleux », a admis le pilote Williams. « Vous pouvez affirmer qu’ils méritent tous les deux de gagner pour des raisons différentes, mais j’espère que ce sera une course propre et juste. »

Fernando Alonso n’est pas d’accord

Le double champion de F1 Fernando Alonso, cependant, chantait les louanges de Verstappen et pense qu’il est celui qui mérite de remporter son premier titre de F1.

« Cela dépendra un peu du package », a déclaré l’Espagnol.

« Mercedes a mieux performé et a remporté trois courses d’affilée maintenant, mais Max conduit – à mon avis – une longueur d’avance sur nous tous », a déclaré Alonso.

« Nous avons vu le tour de qualification à Djeddah jusqu’à ce qu’il touche le mur au dernier virage.

« Ce tour venait de Max, pas de la Red Bull », a insisté le pilote Alpine. « Ce n’est pas que je soutiens Max ; c’est qu’il le mérite.

Les opinions varieront, mais le fait demeure que les deux prétendants au titre sont les meilleurs de leurs générations, Hamilton représentant la vieille garde, tandis que Verstappen dirige une génération de jeunes joueurs cherchant à laisser leur empreinte sur le sport.

Les deux ont livré une bataille titanesque tout au long de la saison cette année, et nous ne pouvons qu’espérer que leur dernier round de bataille autour du circuit renouvelé de Yas Marina, conviendra à leur duel épique jusqu’à présent.