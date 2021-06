Steyning rave: arrestations lors d’une fête illégale près de Horsham Sussex La police dit | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Quelque 2 000 personnes ont assisté au rassemblement dans des champs près de Steyning, dans le West Sussex, samedi soir et ont diffusé de la musique par les haut-parleurs pendant la nuit. On pense que beaucoup de ces personnes ont parcouru de longues distances, malgré les règles sur les coronavirus interdisant les rassemblements de plus de 30 personnes.

La police a arrêté des suspects soupçonnés de conduite en état d’ivresse et de drogue et de possession de drogue et de vol, rapporte Sussex Live.

Huit personnes ont été identifiées comme des organisateurs potentiels de la rave et arrêtées, tandis que du matériel de sonorisation a été saisi. L’une des personnes arrêtées est originaire de Redditch, dans le Worcestershire, à plus de 150 miles.

La police de Sussex a déclaré qu’il s’agissait des “opérations imprévues les plus importantes” que la force ait connues ces dernières années.

Les routes ont été fermées dimanche matin alors que les agents vérifiaient que les automobilistes ne dépassaient pas la limite de drogue et d’alcool au volant.

Deux voitures de police ont été impliquées dans des collisions avec des véhicules qui avaient participé à l’événement. Un officier a été agressé.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: “Un officier a été agressé alors qu’il tentait de détenir une personne qui résistait à son arrestation.

“Un agent de soutien communautaire de la police est également traité pour un bras cassé présumé à la suite d’une collision impliquant une voiture de police et un véhicule conduit par quelqu’un quittant l’événement.

“Le conducteur et les passagers du deuxième véhicule ont également été transportés à l’hôpital par mesure de précaution.

“Un homme de 20 ans de Redditch a été arrêté pour suspicion de conduite sous l’influence de l’alcool et de la drogue dans le cadre de cette collision.”

Les personnes qui organisent des rassemblements à grande échelle qui violent le Covid les directives peuvent être condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 £.