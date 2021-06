Steyning rave illégale: au moins 50 personnes arrêtées alors que des milliers de personnes se rassemblent du jour au lendemain

in

UNE

Au moins 50 personnes ont été arrêtées après que des milliers de personnes se soient rassemblées dans une rave illégale pendant la nuit dans le West Sussex.

La police de Sussex a déclaré avoir assisté à “un grand événement musical sans licence” près de Steyning dimanche matin et a fermé les routes environnantes.

L’événement non autorisé a eu lieu dans un champ reculé de la ville rurale et la force a estimé qu’environ 2 000 personnes avaient participé à la rave.

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour suspicion d’infractions telles que conduite en état d’ivresse et de drogue, possession de drogue et vol, et ont été placées en détention, a indiqué la police.

On s’attend à ce que ce chiffre augmente, ce qui en fait l’une des opérations imprévues les plus importantes que la police de Sussex ait connues ces dernières années.

LIRE LA SUITE

En vertu des règles actuelles sur les coronavirus, les rassemblements ne doivent pas dépasser 30 personnes, à moins qu’ils ne soient couverts par une exemption légale.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des foules rassemblées samedi soir et dimanche matin.

Dans un communiqué, la police de Sussex avait déclaré: «Un nombre important de personnes se sont rendues sur le site depuis des zones extérieures à Sussex, et des enquêtes sont en cours pour identifier les organisateurs responsables de cet événement non autorisé afin que des mesures coercitives puissent être prises à leur encontre.

«Les agents restent sur les lieux et continueront de traiter avec fermeté les personnes qui commettent des crimes et se comportent de manière antisociale. Ceux qui quittent l’événement sont arrêtés de manière proactive pour s’assurer que les conducteurs sont en état de conduire.

« Il y a toujours des perturbations sur le réseau routier dans la région en raison d’un grand nombre de véhicules mal garés, et les gens sont toujours invités à éviter la zone si possible. »

La surintendante-détective Juliet Parker a déclaré: “En raison des actions insensées d’un grand nombre de personnes, dont la majorité ont voyagé de l’extérieur du comté, la communauté de Steyning a connu des perturbations importantes et je voudrais personnellement remercier le public pour leur patience, de compréhension et de coopération alors que nous cherchions à conclure cet événement.

“Avec une situation de cette taille, notre priorité absolue doit être la sécurité du public ainsi que de nos agents et collègues des services d’urgence sur les lieux. Cela a donc nécessité une intervention policière importante impliquant des agents de tout le Sussex ainsi que des agents des environs. Des officiers qui auraient normalement dû s’occuper de crimes graves et soutenir les plus vulnérables de nos comtés.

Le détective Parker a ajouté que ceux qui ont assisté à la rave ont démontré « un mépris total pour la communauté locale, le patrimoine de la région et les réglementations Covid-19 existantes ».

«Nous ne tolérerons pas un tel comportement dans le Sussex, comme en témoigne le volume élevé d’arrestations effectuées au cours de l’événement. Nous continuerons à enquêter de manière approfondie sur cette activité illégale ; cherchant à poursuivre les arrestations et les poursuites dans la mesure du possible. »

Les raves illégales ont augmenté dans tout le Royaume-Uni, malgré les restrictions en cours sur les coronavirus.

Des objets ont été jetés sur la police alors que la force s’engageait avec des personnes lors de l’événement musical sans licence au large de Forest Drive, et un homme a été arrêté pour suspicion d’infraction à la législation sur les coronavirus.