Stick And Move ⋆ .

Ça sent la guerre qui arrive.

Le fossé entre Unique et Raq se prépare, et bien qu’ils aient pu conclure des accords dans le passé, il semble qu’après les événements de Power Book III: Raising Kanan Saison 1 Episode 3, il n’y aura plus de subtilités entre les deux.

Le côté sud ne sera pas assez grand pour que ces deux géants coexistent.

Raq est aussi dangereux qu’ils viennent. La sous-estimer, c’est se retrouver dans une situation affreuse car elle pense constamment à deux longueurs d’avance. De plus, elle est le genre de personne à ordonner un coup sur votre enfant qui s’assoirait ensuite et dirait une prière avec vous pendant que vous pleurez sur son épaule.

Elle est aussi froide qu’ils viennent.

Une fois que ses coins ont été touchés, il n’y avait aucun moyen pour elle de rester les bras croisés et de laisser tout ce pour quoi elle travaillait partir en fumée. Non, elle avait un plan et elle l’a exécuté parfaitement.

Tous les flics et criminels de cette ville savent que Malcolm Howard tient le coup. Les enculés me respectent ! Ils me craignent. Je suis le putain de calcul. C’est qui je suis. La question est; qui es-tu bordel ? Malcolm [to Burke]

Malcolm peut faire autant de diatribes qu’il le souhaite sur son influence et son respect dans la rue, mais en fin de compte, c’est une sorte de serpent. Il a en quelque sorte juré fidélité à Unique, mais lorsque les choses se sont déroulées, il n’y avait pas de loyauté lorsque son travail, et par la suite, sa réputation était en jeu.

Son diagnostic de cancer a été brutal, tout comme sa nonchalance à ce sujet.

Une chose que Power a toujours incroyablement bien fait est d’ombrager leurs personnages au point où les personnes que vous sentez que vous êtes censé haïr ou contre lesquelles vous êtes ennuyé sont placées sur une toile complètement confuse. De nombreux caractères ne rentrent pas fermement dans la colonne « bon » ou « mauvais ».

Ils chevauchent cette ligne médiane, et Malcolm se sent comme ce genre de personne. En surface, il est sale. Mais nous ne faisons qu’effleurer la surface de qui est le vrai Malcolm Howard. Sous le grand personnage et les mots forts, il y a un homme en dessous qui ressent tout sauf le grand méchant loup des rues du sud.

Il est assez évident que lui et Raq ne s’entendent pas, et ils ne l’ont probablement jamais fait pour des raisons évidentes. Mais Malcolm était la pièce, et Raq l’a utilisé pour la faire bouger.

Couper l’approvisionnement d’Unique a permis d’accomplir certaines choses. Cela a dégagé ses coins pour commencer, ce qui signifie que tous ses habitués auront besoin d’un nouvel endroit pour acheter. Mais probablement plus important encore, cela va effrayer Deen, qui était prêt à débrancher Raw pour une infraction beaucoup plus mineure.

Unique n’est pas stupide, et il va revenir avec vengeance, mais encore une fois, Raq n’est pas stupide non plus. Il faut penser qu’elle s’attendra à des représailles et à un gros coup, mais à quel prix ?

Elle maintient toujours Kanan hors du jeu, mais vous pouvez voir la patience de Kanan s’amincir chaque jour qui passe. Mais tout comme sa mère, Kanan est intelligent. Et si Raq ne le laisse pas entrer, alors il doit trouver quelqu’un qui le fera.

Faites signe à Oncle Marvin, qui regarde beaucoup à l’extérieur. Il n’a aucune idée de ce qui se passe avec Jukebox, et bien qu’il semble que Raq lui fasse confiance, elle le garde également à distance.

Marvin semble avoir bon cœur, mais il est un peu plus téméraire et moins raffiné qu’un Lou-Lou, qui continue et fait ce qu’on lui demande de manière beaucoup plus discrète. Et Raq n’est rien si ce n’est discret dans la façon dont elle gère ses affaires.

Un comportement bruyant et bruyant attire l’attention. Et cela pourrait être la principale raison pour laquelle Marvin est un peu à l’écart.

Kanan se vendait probablement trop en tant que chuchoteur de Raq, mais il avait raison de dire que leur lien est étroit et que Raq divertira au moins ce qu’il a à dire. Et c’est probablement mieux que si Marvin était allé la voir lui-même.

Mais est-ce que quelqu’un pense que Raq ne va pas découvrir que non seulement Kanan fait affaire, mais que son fournisseur n’est autre que son propre frère ? Bon courage à Marvin et Kanan quand Raq a vent de cet arrangement.

Regarder Kanan faire sa première vente est un voyage parce que c’est tellement différent du Kanan adulte. Et cela va au-delà du simple fait que Kanan n’est qu’un adolescent, mais il fait littéralement ce geste en grande partie pour impressionner une fille.

Kanan adulte ne se soucie de personne d’autre que de lui-même. Donc, voir comment ce Kanan se transforme finalement en monstre qu’il devient est l’une des parties fascinantes de la série. Cependant, il est sûr de dire que la transformation peut être loin.

La connexion entre Kanan et Davina est douce, mais un jour, elle découvrira que Kanan a eu une GRANDE main dans la mort de Buck Twenty. Et ça va écraser l’esprit de Kanan car en ce moment, Davina est à peu près la seule chose qui peut le faire sourire.

Ah, être jeune et amoureux. C’est censé être un moment si doux et innocent, mais pour Jukebox, sa romance florissante avec Nicole ressemble au calme avant la tempête. Marvin se méfie d’elle, et Nicole s’inquiète pour elle, et mon argent est sur Marvin qui découvre quelque chose le plus tôt possible.

Nous n’avons pas eu assez de scènes en tête-à-tête avec Raq et Jukebox, mais ils sont proches, et c’était agréable de les voir se lier d’amitié pour être heureux. Cela sera-t-il de courte durée ? BIEN SÛR. C’est le pouvoir, après tout. Mais laissez-les prendre leurs victoires quand ils les ont et les savourer.

Pour sa part, Raq tombe éperdument amoureux de Symphony, mais cela commence à sembler trop beau pour être vrai. Mais, bien sûr, cela pourrait être dû au fait que les hommes vraiment honnêtes sont si difficiles à trouver dans les drames policiers. Donc, avec Symphony, j’attends toujours que l’autre chaussure tombe.

Et je souhaite que ce ne soit pas le cas parce que lui et Raq ont toute la chimie du monde, et c’est tellement agréable de la voir vraiment sourire quand elle est avec lui. C’est un côté différent et vulnérable de Raq quand elle est allongée avec lui, et il devient poétique à propos de quelque chose de pantalon de fantaisie qu’il apprend.

Ils forment un couple sexy, mais dieu, il y a quelque chose là-bas qui se sent… mal. Mais j’espère me tromper.

Tout ce que vous devez savoir d’autre

Marvin et Toni ? Marvin a donné à la femme un chien entier après avoir flirté avec elle une fois. Fouetté est l’euphémisme du siècle.

Lou-Lou et Jessica ne sont tout simplement pas si convaincants, mais l’idée que Lou-Lou trouve quelque chose de plus grand pour lui-même loin de Raq est intéressante. Je me suis concentré sur la façon dont Marvin pourrait être la mort de Raq, mais que se passe-t-il si Low-Lou se sépare et que Marvin est celui qui garde tout ensemble?

Couronne Camacho. Quel nom. Je ne sais pas comment il va s’intégrer dans les choses, mais il a fait une première impression ridicule, et je suis prêt pour plus.

L’agent de sécurité de Deen était un homme étonnamment facile à corrompre. Mais que se passe-t-il si Deen découvre qu’il a été trahi de l’intérieur ?

La musique de ce spectacle est de niveau supérieur. Ils obtiennent tous les détails sur ce moment dans le temps qui était le début des années 1990. C’est tellement amusant à regarder.

Eh bien, nous pourrions nous diriger vers la guerre !

Comment Unique réagira-t-il au grand coup de Raq ?

Pensez-vous que Symphony cache quelque chose ?

Êtes-vous en faveur de tous les couples romantiques?

