‘Sticker Doodle’ vous permet de créer vos propres autocollants pour iMessage

iMessage propose des autocollants depuis 2016 avec l’introduction d’iOS 10, mais il n’y a pas de moyen simple de créer vos propres autocollants comme c’est le cas dans d’autres applications de messagerie. Cependant, “Sticker Doodle” est une nouvelle application pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad conçue pour résoudre ce problème.

Sticker Doodle est une application simple mais amusante qui permet aux utilisateurs de créer une variété d’autocollants pour l’application de messagerie d’Apple. La meilleure partie de l’application est que vous pouvez choisir entre créer des autocollants avec des dessins ou utiliser vos photos, et l’application vous aide à le faire de la meilleure façon possible. « Sticker Doodle est conçu pour être rapide et facile à utiliser afin que les gens puissent entrer, créer leur doodle et sortir », explique le développeur.

Si vous choisissez de créer un autocollant de dessin, la toile est basée sur PencilKit – qui est la propre implémentation d’Apple pour dessiner dans des applications avec vos doigts, ou même Apple Pencil si vous cherchez à créer des illustrations précises. En plus des outils que vous trouverez pour dessiner, vous pouvez choisir une couleur d’arrière-plan et même la couleur de bordure pour chaque autocollant.

L’application vous aide également à créer des autocollants à l’aide de photos, qui peuvent provenir de votre photothèque ou directement de l’appareil photo de votre appareil. Après avoir choisi la photo, les utilisateurs peuvent simplement sélectionner la partie de l’image qu’ils souhaitent transformer en autocollant, et l’application fait le reste. Tous les autocollants créés avec l’application peuvent être modifiés à tout moment.

Une fois que vous avez créé un autocollant, vous pouvez l’envoyer à vos amis dans iMessage à l’aide de la mini-application Doodle Sticker disponible dans l’application Messages d’Apple. Il existe également des options pour exporter les autocollants vers Discord et Slack, et tout le contenu est synchronisé sur tous les appareils avec iCloud.

Sticker Doodle est une application pour créer des autocollants qui peuvent ensuite être envoyés à n’importe qui via iMessage. L’application est conçue pour utiliser d’abord le doigt, mais prend également en charge Apple Pencil sur iPad. Les personnes qui souhaitent être plus créatives peuvent même utiliser un crayon Apple pour dessiner des gribouillis sur leur iPad et les envoyer aux personnes via leur iPhone grâce à la puissance de la synchronisation iCloud. De plus, les gens peuvent envoyer des photos sous forme d’autocollants et transformer leurs griffonnages en emojis Slack et en autocollants Discord directement depuis l’application.

Une autre chose intéressante à propos de Sticker Doodle est que l’application a été créée par Chad Etzel, un ancien ingénieur d’Apple. Etzel propose l’application gratuitement sur l’App Store pour ceux qui souhaitent créer jusqu’à cinq autocollants. Si vous voulez plus d’autocollants, il y a un achat in-app de 1,99 $ pour déverrouiller le pack illimité.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :