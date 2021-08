Stickers pour WhatsApp : comment les installer et plus de 50 packages gratuits à télécharger sur iOS et Android | La technologie

Êtes-vous fatigué d’utiliser toujours les mêmes autocollants WhatsApp ? Voici les meilleurs packs d’autocollants de 2021. Renouvelez votre collection !

Les Autocollants WhatsApp Ils sont amusants, ils apportent du piquant et de la variété à vos conférences, et il y en a des millions parmi lesquels choisir.

Malheureusement dès qu’elles apparaissent, elles partent… La plupart ne durent pas longtemps car elles tournent en permanence, il est donc facile de rater certaines des plus drôles.

nous avons compilé plus de 50 paquets d’autocollants WhatsApp, le plus récent et original de 2021, et nous vous montrons les liens à télécharger. Nous vous apprenons également à installez-les sur iOS et Android, si vous ne les avez jamais utilisés.

Le autocollants WhatsApp ils sont amusants… jusqu’à ce qu’ils commencent à trop se répéter. C’est pourquoi la collection doit être constamment renouvelée.

Nous avons dressé une liste avec beaucoup de choix. Dans ce lien, nous vous apprenons également à créer vos propres autocollants animés.

Meilleurs autocollants WhatsApp 2021

Que sont les autocollants

Les autocollants sont des autocollants qui sont placés sur les messages WhatsApp. Son utilisation est similaire aux émoticônes, mais elles n’expriment pas seulement des émotions ou des sentiments.

Ils résument également des idées, des blagues, des mèmes, des modes de vie, des goûts et bien plus encore.

Lorsque vous écrivez un message WhatsApp, à côté de l’icône emoji ou GIF, vous verrez également l’icône des autocollants, qui est un autocollant plié dans un coin :

Comment installer des autocollants sur Android

Installez de nouveaux autocollants sur votre mobile pour les utiliser dans les chats, c’est très simple. Il y a plusieurs façons de le faire.

Depuis l’application elle-même, si vous appuyez sur l’icône des autocollants puis sur le bouton +, vous accéderez à une collection d’applications que vous pouvez ajouter à vos favoris. Touchez celui que vous aimez le plus et cliquez pour télécharger :

L’autre option est recherchez-les sur Google Play. Tapez simplement dans le moteur de recherche gaspilleurs ou alors wastickerapp, et des milliers d’entre eux apparaîtront. Installez ceux que vous aimez le plus et ils seront intégrés à votre clavier WhatsApp.

nous allons vous offrir Liens Google Play vers les meilleurs autocollants que nous avons trouvés, il vous suffit donc d’entrer le lien et de toucher Installer pour les ajouter à votre collection.

Comment installer des autocollants sur iOS

Ils fonctionnent un peu différemment sur les appareils Apple, car il n’est pas possible de rechercher individuellement dans l’App Store.

Pour installer de nouveaux autocollants, vous devez le faire à travers les nombreux applications de téléchargement d’autocollants qui existent. Ces applications vous permettent d’en localiser des milliers et sont responsables de leur installation sur WhatsApp.

Vous devez suivre ces étapes :

Téléchargez l’application avec les autocollants depuis l’App Store Ouvrez l’application et lorsque vous voyez un pack d’autocollants que vous aimez, appuyez sur le bouton +, puis sur Ajouter à WhatsApp WhatsApp s’ouvrira et vous devrez appuyer sur Enregistrer pour qu’ils soient stockés

Attention aux permis

Le autocollants WhatsApp ils ne devraient pas vous demander la permission de les installer, car ils n’ont besoin d’aucune de nos données pour fonctionner.

Si lors de l’installation d’un, il vous demande une autorisation, il commence à être suspect. Il peut essayer de vous espionner ou même d’installer un cheval de Troie.

Mieux vaut ne pas l’installer et en chercher d’autres, car il y en a des millions parmi lesquels choisir.

Packs d’avatars

Autocollants de personnes, personnages, rôles…

Autocollants Emojis 3D pour WhatsApp

Stickers personnages qui vous ressemblent… et aux Apple Memojis, tout doit être dit…

Téléchargez des autocollants Emojis 3D pour WhatsApp gratuitement

Autocollant de célébrité pour WhatsApp gratuit

Dans une compilation de ce type, vous ne pouviez pas manquer un paquet de célébrités…

Téléchargement gratuit de l’autocollant de célébrité pour WhatsApp gratuit

Autocollants d’étoile de football pour WhatsApp

Caricatures de football de grande qualité.

Téléchargez gratuitement Football Star Stickers pour WhatsApp

Packs d’autocollants pour les couples

À petits amis, amants, amis proches, et ce qui se passe…

Autocollants romantiques pour WA

Photos romantiques de qualité, la plupart en noir et blanc.

Autocollants romantiques pour WA téléchargement gratuit

Autocollants d’amour pour WhatsApp

Autocollants plus soigneusement conçus pour les couples.

Téléchargement gratuit des autocollants d’amour pour WhatsApp

Mèmes et autocollants amusants

Des autocollants pour commencer un sourire, ou terminer une conversation avec un bon goût dans la bouche.

Autocollants WASticker MEME

Des centaines de mèmes classiques circulant sur les forums et les réseaux sociaux, collectés sous forme de stickers.

Téléchargement gratuit d’autocollants WASticker MEME

WAStickerApp – Bébés mignons et drôles

Y a-t-il quelque chose de plus drôle qu’un bébé qui dit merci ?

Téléchargez WAStickerApp gratuitement – Bébés mignons et drôles

Packs d’animaux

Le paradis des amoureux des animaux.

Oiseau WAStickers

Si vous aimez les oiseaux, vous avez besoin de ces autocollants …

Téléchargez Bird WAStickers gratuitement

Autocollants de chien pour WhatsApp: Chien mignon WAStickers

Qui peut résister à ces adorables petits chiens ?

Téléchargez gratuitement des autocollants pour chiens pour WhatsApp: Cute Doggy WAStickers

Packs cinéma, séries et bandes dessinées

Autocollants bébé Yoda

Le personnage à la mode de la télévision… Autocollants WhatsApp pour bébé Yoda !

Téléchargez les autocollants Baby Yoda gratuitement

Autocollants HP WA

Lorsque vous verrez la capture d’image, vous devinerez sûrement ce que HP veut dire ..

Téléchargement gratuit d’autocollants HP WA

Boîte d’autocollants – WAStickerApps animés

Une application qui inclut un peu de tout : séries d’animation, anime, jeux vidéo...

Boîte d’autocollants – WAStickerApps animés à télécharger gratuitement

Pack Star Wars WASticker

Que la force t’accompagne.

Téléchargement gratuit du pack WASticker Star Wars

+ 100000 autocollants animés et animés pour WhatsApp

Plus de 100 000 autocollants et animations créé par la communauté des fans d’anime.

Téléchargement gratuit + 100000 autocollants animés et animés pour WhatsApp

Autocollant d’anime WAStickerApps

Des centaines d’autocollants de séries télévisées, la plupart animées, mais aussi américaines.

WAStickerApps Anime autocollant téléchargement gratuit

Packs de jeux vidéo

Pour la plupart des joueurs.

Autocollants Battle Royale WastickerApps

Téléchargez Stickers Battle Royale WastickerApps gratuitement

Un peu de tout

Un mélange qui cache des choses curieuses et drôles. Vous trouverez sûrement quelque chose qui vous intéresse.

Pack d’autocollants Jésus-Christ pour WA

Pour les religieux.

Pack d’autocollants Jésus-Christ pour WA à télécharger gratuitement

Ivre Autocollants: Drunk WastickerApps

Pour ceux qui pensent toujours à faire la fête…

Télécharger gratuitement Drunk Stickers: Drunk WastickerApps

SI vous voulez savoir comment installer des autocollants d’autres pays, regardez ici.