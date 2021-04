‘Sticky Fingers’: les Rolling Stones enregistrent un classique

Pour les fans de Les pierres qui roulent, Sticky Fingers est un classique parmi les classiques cela continue de résonner. Croyez-le ou non, l’album a duré 500 jours. L’attente en valait la peine. Dès sa sortie originale, Sticky Fingers a été accueilli avec plaisir par les fans et les critiques. Comme l’a dit le magazine Rolling Stone, “C’est le dernier beau chapitre de l’histoire continue du plus grand groupe de rock du monde.” Le 8 mai 1971, il a atteint le n ° 1 au Royaume-Uni. Deux semaines plus tard, le 22 mai 1971, l’album déposa Crosby, Stills, Nash & JeuneL’album live 4 Way Street de la position n ° 1 sur le palmarès des albums Billboard et y est resté le mois suivant.

Sticky Fingers est un disque parfait: de la bonne musique, une pochette d’album emblématique – et l’histoire autour de sa fabrication a encore ajouté à sa légende. De nombreux disques classiques de Stones ont été enregistrés en Amérique, à la fois au studio de RCA à Hollywood et à Chess Records à Chicago, mais pour Sticky Fingers, le groupe a choisi un studio beaucoup moins glamour, un dans le sud des États-Unis dont seuls les connaisseurs avaient entendu parler. – Muscle Shoals Sound, à Sheffield, Alabama.

Après avoir terminé leur tournée aux États-Unis en décembre 1969, les Stones se sont envolés pour Muscle Shoals où ils ont enregistré trois chansons au cœur même de l’album – «Brown Sugar», «Wild Horses» et «You Gotta Move». Le groupe s’est ensuite envolé de Muscle Shoals à San Francisco, le 5 décembre, et, 24 heures plus tard, ils ont joué leur fameux concert gratuit à Altamont. Au cours de l’année suivante, le groupe a travaillé sur plus d’enregistrements aux studios olympiques de Londres et à la maison de campagne de Mick, Stargroves, en utilisant le studio mobile des Stones pour capturer le reste des morceaux qui composent l’album.

Mais 1970 n’était pas seulement une question d’enregistrement – loin de là. Il y avait une tournée européenne et, dans les coulisses, beaucoup de choses changeaient. Les Stones avaient décidé de quitter Decca Records à la fin de leur contrat et cherchaient à créer leur propre label, financé par une autre maison de disques. Après de longues négociations, le groupe a décidé d’aller avec Ahmet Ertegun et Atlantic Records.

Former leur propre label signifiait trouver un nom et une identité. Le nom était simple – Rolling Stones Records – mais l’identité et le logo ont pris un peu plus de temps. Finalement, c’est le désormais célèbre logo «langue et lèvres» qui a été créé et est depuis devenu l’un des logos de groupe les plus reconnaissables au monde.

Compte tenu de certains des problèmes auxquels le groupe avait été confronté avec les couvertures d’albums précédents, ils étaient déterminés à en avoir une qui ressemblait à ce qu’ils voulaient, et donc Mick et Charlie ont commencé à travailler avec Andy Warhol pour trouver un concept que le groupe aimé. La pochette originale en vinyle, avec sa fermeture éclair entièrement fonctionnelle, est maintenant l’une des pochettes d’album les plus connues au monde; à l’époque, le New Musical Express a été invité à écrire: «La renommée s’est étendue des lèvres de Mick Jagger à ses fermetures éclair.» Tout cela faisait partie de la détermination avec laquelle les Stones se sont mis à faire en sorte que Sticky Fingers soit parfait.

Au moment où le mixage a été terminé au début de 1971, le groupe avait deux choses en tête: une courte tournée au Royaume-Uni et un déménagement en France; la tournée pour dire adieu et le déménagement rendu nécessaire par une mauvaise gestion financière sur une longue période qui aurait mis le groupe en faillite s’ils étaient restés en Grande-Bretagne.

Et c’est ainsi que, le 16 avril 1971, «Brown Sugar» sortit au Royaume-Uni et, une semaine plus tard, Sticky Fingers se déchaîna sur le monde.

