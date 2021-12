Stigmatisation liée au VIH : effets des mythes nocifs et ce qui peut être fait

La stigmatisation sociale autour du VIH conduit souvent aux commérages, au ressentiment, au rejet, à l’intimidation, à la maltraitance et au harcèlement. (Source de la photo : .)

Par le Dr Sunitha Mahesh,

Les stigmates associés au VIH

La stigmatisation associée au VIH est séculaire et a conduit à la formation de divers préjugés et discriminations à l’encontre des personnes vivant avec cette maladie. Ces préjugés remontent aux années 1980 lorsque le virus a conduit à l’épidémie de VIH et de sida. Cependant, ce qui est en effet surprenant, c’est que ces mythes entourant le VIH continuent de gouverner nos vies même au 21e siècle ! Vous trouverez ci-joint quelques-uns des principaux stigmates liés au VIH et leur impact sur la vie des personnes aux prises avec cette maladie.

Le VIH affecte une certaine partie de la population

Le virus peut affecter n’importe qui et n’importe quel groupe de personnes, indépendamment de leur sexe, de leur origine ethnique ou de leur sexualité. De plus, il ne se transmet pas uniquement par contact sexuel avec une personne infectée. Il peut également être transmis par le partage de seringues ou de matériel de traitement de la drogue, ou même de la mère au bébé.

Le VIH peut être transmis par le toucher

Le VIH n’est pas une maladie transmissible et ne peut pas infecter l’autre personne en serrant la main, en touchant ou même en étant dans la même pièce que des personnes vivant avec le VIH. Il ne peut être transmis que par le sang, le sperme, le liquide pré-séminal, les liquides rectaux, les sécrétions vaginales ou le lait maternel.

Le VIH mène finalement à la mort

Au fil des ans, en raison des progrès dans le domaine médical, les options de traitement du VIH se sont considérablement améliorées. De nouveaux médicaments antirétroviraux ont amélioré l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH.

L’impact de ces stigmatisations sur les personnes vivant avec le VIH

La stigmatisation sociale autour du VIH conduit souvent aux commérages, au ressentiment, au rejet, à l’intimidation, à la maltraitance et au harcèlement. Les personnes vivant avec le VIH sont même confrontées à la discrimination et aux préjugés sur leur lieu de travail et se voient également refuser les opportunités méritantes. En raison du tabou créé dans la société, le sentiment de honte qui est souvent associé au VIH conduit les personnes à ne pas demander l’assistance médicale nécessaire pour leur sauver la vie.

Ces stigmates ont un impact durable sur la vie des personnes vivant avec cette condition. Ils affectent la santé physique, la santé mentale, les relations sociales et interpersonnelles des personnes vivant avec le VIH. Ils peuvent toucher l’estime de soi des gens et les laisser démotivés et abattus. Cela peut éventuellement conduire à la dépression, à l’anxiété, à l’évitement et à des comportements d’adaptation.

Briser les mythes et amener un changement

Pour traiter efficacement ce problème, le besoin urgent est de faire connaître les faits associés à la maladie ainsi que les moyens importants par lesquels nous pouvons lutter contre ces idées fausses.

Eduquer et sensibiliser

Selon l’ONUSIDA, environ 37,3 millions de personnes vivaient avec le VIH au niveau mondial l’année dernière. Parmi ceux-ci, environ 27,5 millions de personnes avaient accès à des thérapies antirétrovirales en décembre 2020, contre 7,8 millions en 2010. Comme indiqué par l’Organisation nationale de lutte contre le sida, le rapport India HIV Estimation 2019 indique que l’estimation globale des adultes (15-49 ans) La tendance de la prévalence du VIH est à la baisse dans le pays depuis le pic de l’épidémie en 2000 et s’est stabilisée depuis.

Ces statistiques sont révélatrices du fait que se renseigner soi-même et les autres sur les informations factuelles associées au VIH peut aider à briser ces stigmates. Le partage des expériences des personnes qui sont aux prises avec cette maladie peut aider les personnes vivant avec le VIH à apprendre comment elles peuvent être soutenues et faire face à la maladie.

Être attentif dans notre communication

Être attentif dans notre communication et choisir judicieusement les mots peut également aider à réduire les stigmates entourant les personnes vivant avec le VIH. Des mots ou des expressions tels que « infecté par le VIH », « dangereux » ou « à haut risque », comportent des associations négatives. Par conséquent, nous devons nous abstenir d’utiliser ces mots et utiliser plutôt une terminologie neutre telle que « personnes vivant avec le VIH ».

Prendre position

Nous devons nous élever contre la discrimination et nous exprimer activement si et quand nous rencontrons quelqu’un qui parle négativement, se comporte mal avec des personnes vivant avec le VIH ou répand des informations erronées sur la maladie. Collaborer avec des ONG et soutenir le VIH au niveau communautaire peut également jouer un rôle important dans la lutte contre la stigmatisation. Des actes simples tels que le bénévolat, le don et la sensibilisation peuvent contribuer à apporter un changement positif dans la société !

En résumé

Selon l’OMS, le VIH continue d’être un problème de santé publique majeur ayant fait jusqu’à présent 36,3 millions de vies. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la stigmatisation du VIH peut avoir un impact négatif profond sur les gens. Ils conduisent souvent à des préjugés et à des discriminations à différents niveaux. Cependant, dans les temps modernes dans lesquels nous vivons, on peut facilement mettre fin aux mythes qui régissent nos vies. Tout ce dont il a besoin est la volonté d’apporter un changement pour le mieux et le désir de mettre une once d’effort pour le même. Grâce à un accès accru à des options efficaces de prévention, de diagnostic, de traitement et de gestion des soins de santé, les personnes infectées par le VIH peuvent être habilitées à mener une vie longue et en bonne santé !

(L'auteur est consultant principal – Feto Maternal Medicine & Medical Director – Milann Fertility & Birthing Centre, JP Nagar, Bangalore.

