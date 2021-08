Stimuler la croissance en ces temps difficiles

Depuis 2017, le gouvernement est en mode protectionniste, bien que l’histoire de l’Inde montre clairement que cela est voué à l’échec.

Le processus de relance économique a été déraillé par la deuxième vague de Covid. La recrudescence des cas a mis une pression sévère sur les infrastructures de santé. Après la première vague, les gouvernements étaient devenus convaincus qu’ils pouvaient sauver à la fois des vies et des moyens de subsistance, mais cette croyance a été brisée car les blocages sont devenus inévitables. Le Centre, cette fois, a laissé les décisions de contenir la pandémie en grande partie aux États. En conséquence, bien que la sévérité du verrouillage ait été bien inférieure à celle de l’année dernière, le rythme de la propagation a contraint les États à imposer des restrictions importantes aux activités économiques.

La première vague a connu une contraction de près de 7,3 % au cours de l’EX21. Mais la reprise était bien engagée, et l’attente officielle, tant du gouvernement que de la RBI, était que l’économie enregistrera une croissance de 10,5% au cours de l’EX22 (26,2% au premier trimestre).

Cependant, compte tenu de la gravité de la deuxième vague, RBI a révisé à la baisse la croissance du premier trimestre à 18,5% et la croissance globale pour l’année à 9,5%. La plupart des agences de notation et des prêteurs multilatéraux, y compris le FMI et la BAD, ont révisé à la baisse la croissance de l’exercice 22, allant de 9 % à 9,5 %. Bien que les cas aient diminué depuis juin, la deuxième vague fait toujours rage dans certains États, et il faudra un temps considérable avant que des activités comme les voyages et le tourisme puissent reprendre pleinement.

Même si les activités économiques reprennent et que l’économie croît à 9,5%, la taille de l’économie sera à peu près au niveau qu’elle était au cours de l’exercice 20. L’économie ralentissait même avant la pandémie (une croissance estimée à environ 3% au T4FY20 et 4% au FY20). Par conséquent, même lorsque les activités économiques reprendront, il est peu probable que l’économie enregistre une croissance de 7,7%, le taux moyen observé sur 2003-18. Il est donc impératif de s’attaquer aux contraintes structurelles.

Jusqu’à présent, le gouvernement a eu une gestion budgétaire prudente, et une grande partie des mesures de relance a consisté en l’augmentation des passifs éventuels ; le coût budgétaire direct des mesures de relance cette année est supérieur à 1 % du PIB. Les augmentations de dépenses prévues dans le budget de cette année sont supérieures à 1% par rapport à l’estimation révisée pour l’exercice 21, et les dépenses de recettes sont en fait budgétisées pour être réduites de 2,7%. Ainsi, les mesures de relance budgétaire pour la reprise seront limitées. Espérons que le ministre des Finances réexaminera la question et révisera les plans de dépenses afin de prélever des dépenses d’investissement.

Le gouvernement doit aborder la question de la gouvernance dans les banques du secteur public (PSB). Bien que le rapport sur la stabilité financière montre un assouplissement de la situation du NPA et que de nombreux PSB se soient redressés en termes de rentabilité, les prêts commerciaux sont encore lents. Nous avons une situation particulière où les entreprises se désendettent et empruntent lentement, et les banques ne sont pas disposées à prêter. Les nouveaux investissements ne sont pas réalisés au niveau requis. La décision de privatiser deux PSB est importante et, espérons-le, devrait changer la culture bancaire ; mais il est important d’engager des réformes dans la gouvernance du PSB, dans le sens recommandé par le comité Nayak.

Une autre mesure importante nécessaire à ce stade est de rendre le processus de résolution de l’insolvabilité rapide, efficace et raisonnable. Les deux problèmes qui affligent le système sont les énormes retards de résolution et les énormes coupes de cheveux que les prêteurs ont dû accepter. Les retards sont dus au fait que les promoteurs jouent avec le système et à la contrainte de capacité aiguë des professionnels de la résolution pour gérer le Tribunal national du droit des sociétés.

Il y a eu d’énormes retards dans l’admission de la demande dans le cadre du processus de résolution lui-même. Le besoin immédiat est de renforcer le système d’utilité de l’information (IU) en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) qui était censé assurer une admission plus rapide. Les retards se sont également traduits par de faibles recouvrements et des pertes importantes pour les prêteurs.

Depuis 2017, le gouvernement est en mode protectionniste, bien que l’histoire de l’Inde montre clairement que cela est voué à l’échec. “Atmanirbhar Bharat” n’aidera pas le pays à atteindre la compétitivité et ne fera qu’ajouter à la position protectionniste. La réduction de la liste des exemptions dans la liste tarifaire en octobre ne fera qu’ajouter au protectionnisme. Une vision myope de la protection et du subventionnement de certains secteurs par le biais des PLI revient à créer un échafaudage plutôt que de construire des murs ; il est important d’éviter de telles approches.

Les recettes de la TPS ont atteint 1 430 milliards de roupies en avril, bien que, par la suite, elles aient diminué en raison du verrouillage. Avec des assouplissements, il est probable qu’il y ait une forte reprise qui offre au Conseil de la TPS l’occasion d’engager des réformes, telles que la fusion des dalles de 12% et 18% en 15% et de réduire les taux sur le ciment et ses produits, l’acier, les peintures, granit et marbre de 28% à 15%. Cela contribuera à la relance du secteur inter-construction à forte intensité de main-d’œuvre. A noter, la contraction du secteur était de 8,6% au cours de l’EX21 et la réduction du taux contribuera grandement à la reprise du secteur. Une mesure similaire sur le secteur automobile sera également utile. Il est urgent de restaurer la confiance des secteurs manufacturier, du commerce, des transports et de la construction.

Conseiller économique en chef, Brickwork Ratings, membre, Quatorzième Commission des finances, et ancien directeur, NIPFP

