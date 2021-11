Stimuler la croissance : le FM Nirmala Sitharaman va réfléchir avec les ministres en chef et les ministres des finances des États

Les gouvernements des États et leurs politiques jouent un rôle essentiel pour conduire le pays vers une croissance et un développement plus élevés. « L’accent de cette interaction sera mis sur les problèmes au niveau de l’État, les opportunités au niveau de l’État, les défis au niveau de l’État », a ajouté Somanathan.

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, délibérera lundi avec les ministres en chef et les ministres des Finances des États sur des questions allant des terrains abordables aux processus d’approbation plus rapides pour stimuler l’investissement et la croissance économique. La conférence virtuelle vise à capitaliser sur le « sentiment positif » sur l’économie indienne.

« Il y a beaucoup de dépenses en capital du côté du gouvernement central (30% de plus sur l’année au cours de l’EX22) et il y a un sentiment positif du côté du secteur privé, qui ne s’est peut-être pas entièrement traduit en investissements réels… l’activité du marché des capitaux indique que beaucoup d’investissement est probablement sur les cartes. Donc, ce sentiment positif est quelque chose sur lequel le ministre des Finances et le gouvernement pensent qu’il faut capitaliser pour faire avancer l’Inde », a déclaré le secrétaire aux Finances, TV Somanathan.

La coordination avec les États sur l’amélioration du climat d’investissement devrait compléter les initiatives récentes du Centre, telles qu’un plan directeur national pour la « connectivité multimodale », appelé PM Gati Shakti, le pipeline national d’infrastructures de Rs 111-lakh-crore sur cinq ans et de multiples les efforts pour générer des ressources pour lui, y compris le pipeline national de monétisation des actifs du secteur public et l’institution de financement du développement (IFD) en cours d’opérationnalisation.

Les gouvernements des États et leurs politiques jouent un rôle essentiel pour conduire le pays vers une croissance et un développement plus élevés. « L’accent de cette interaction sera mis sur les problèmes au niveau de l’État, les opportunités au niveau de l’État, les défis au niveau de l’État », a ajouté Somanathan.

Le secrétaire aux Affaires économiques, Ajay Seth, a déclaré que des questions telles que la disponibilité de l’eau, la tarification des terres, la disponibilité immédiate d’une banque de terres, une alimentation adéquate et la situation financière de l’électricité de l’État pourraient figurer dans les discussions avec les États. « Le gouvernement de l’Union prolongera si un soutien politique est nécessaire », a déclaré Seth.

La mise en œuvre du NIP accélérerait l’investissement annuel dans le pays d’environ Rs 12 lakh crore/an (Centre, États et secteur privé) à environ Rs 20 lakh crore/an, a ajouté Seth.

Les quatre premiers mois de l’exercice 22 ont déjà enregistré des entrées de 64 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), a annoncé vendredi le ministère des Finances dans un communiqué. « L’interaction envisagée tentera de créer un discours politique et un environnement propice à une croissance tirée par les investissements étrangers. Cela sera rendu possible par une approche proactive de la promotion des investissements, les gains d’efficacité engendrés par la facilité de faire des réformes commerciales et l’accent mis sur l’accélération des approbations et des autorisations jusqu’au niveau des organismes locaux urbains (ULB) », a-t-il ajouté.

Vendredi, le ministère a déclaré que sept États peuvent emprunter un crore de Rs 16 691 supplémentaires pour atteindre l’objectif de dépenses en capital fixé par le ministère des Finances de l’Union jusqu’au deuxième trimestre 2021-2022.

Le Centre a demandé aux États d’entreprendre Rs 1,1-lakh-crore de plus d’investissements en FY22 que Rs 5 lakh crore réalisé au cours de l’année pré-Covid de FY20. Les États sont autorisés à emprunter net de 4 % du GSDP au cours de l’exercice 22, dont 50 points de base sont liés à la réalisation d’investissements supplémentaires par rapport à leur investissement au cours de l’exercice 20.

Les données recueillies par FE de 14 principaux États ont montré que ces États ont déclaré un investissement combiné de Rs 97 121 crore en avril-août de l’exercice 22, en hausse de 97% sur un an contre une baisse de 46% sur un an au cours de la période correspondante de l’exercice 21. Les investissements de ces États en avril-août 2021 étaient supérieurs de 6% par rapport à la période correspondante de l’exercice pré-pandémique FY20.