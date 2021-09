Stimuler les exportations : le gouvernement réfléchit à l’atténuation des coûts d’expédition ; Le régime TMA sera réintroduit

La crise frappe les exportateurs à un moment où ils s’efforcent de récolter les bénéfices d’une reprise de la demande mondiale de marchandises et menace l’ambitieux objectif d’exportation de 400 milliards de dollars du pays pour l’exercice 22.

Inquiet d’une augmentation de plus de 300 % des coûts d’expédition en août par rapport à l’année précédente, le gouvernement explore une gamme d’options, notamment l’incitation à la création de lignes maritimes nationales et un soutien fiscal temporaire, pour atténuer le coup porté aux exportateurs.

La crise frappe les exportateurs à un moment où ils s’efforcent de récolter les bénéfices d’une reprise de la demande mondiale de marchandises et menace l’ambitieux objectif d’exportation de 400 milliards de dollars du pays pour l’exercice 22.

Des sources ont déclaré à FE que le gouvernement pesait à la fois les mesures à court et à long terme et qu’une décision finale serait prise bientôt. Pour un soulagement immédiat, il envisage des demandes d’extension du soutien fiscal aux exportateurs touchés par Covid pour les 6 à 7 prochains mois afin de renforcer leur capacité à honorer leurs engagements d’approvisionnement à temps. Pour les exportateurs de produits agricoles spécifiés, il prévoit de réintroduire le programme d’assistance au transport et à la commercialisation (TMA) pour au moins un an de plus.

En vertu de la TMA, qui était valable deux ans jusqu’en mars 2021, le gouvernement remboursait aux exportateurs une certaine partie des frais de transport et offrait une assistance pour la commercialisation de certains produits agricoles.

En ce qui concerne les mesures à long terme, le gouvernement évalue diverses idées, y compris des incitations fiscales et autres, pour séduire les grands acteurs afin de créer des lignes maritimes en Inde. Étant donné que la Shipping Corporation of India (SCI), gérée par l’État, couvre moins de 5% du marché intérieur de 60 milliards de dollars, elle n’est pas en mesure d’assurer une évolution ordonnée de la courbe des coûts d’expédition, selon les exportateurs. A ce titre, le gouvernement a mis la SCI en vente.

Le Centre souhaite également encourager les entreprises nationales à augmenter la production de conteneurs, dont une pénurie aiguë a accentué la crise actuelle.

La crise a attiré l’attention des échelons supérieurs du gouvernement. Le secrétaire du Cabinet Rajiv Guba a tenu une réunion de hauts fonctionnaires mercredi et le ministère des Transports en a convoqué une autre jeudi, a déclaré le secrétaire au Commerce BVR Subramanyam. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, devrait à nouveau se réunir cette semaine avec de hauts responsables du gouvernement et du commerce pour se concentrer sur des solutions viables.

Certes, les frais d’expédition ont explosé dans le monde entier et l’Inde n’est pas une valeur aberrante. En fait, les coûts en Chine ont augmenté à un rythme beaucoup plus rapide qu’en Inde. La résurgence des infections à Covid dans la deuxième économie mondiale et les restrictions qui en découlent ont entraîné un retard dans le délai d’exécution des navires. Des sources commerciales ont déclaré que les fournisseurs chinois attirent de gros navires avec des frais de fret plus élevés. Cependant, étant donné les subventions massives et secrètes de Pékin, la compétitivité de ses exportateurs reste intacte. Ainsi, le gouvernement indien doit lui aussi trouver des moyens d’amortir le coup, selon les exportateurs nationaux.

Il est important de noter que l’indice des délais de livraison des fournisseurs, qui pèse 15 % dans le PMI manufacturier, a de nouveau chuté en août dans toute l’Asie, indiquant que les problèmes d’approvisionnement ne font qu’exacerber. L’épuisement des stocks et les pénuries d’intrants pourraient forcer les entreprises à réduire la fabrication et à retarder les expéditions.

La crise survient à un moment où la demande de marchandises des principaux marchés occidentaux connaît une poussée soudaine à la suite d’un rebond économique là-bas. Après une baisse de 7% induite par Covid au cours de l’exercice 21, les exportations du pays jusqu’en août ont désormais dépassé le niveau d’avant la pandémie pendant six mois consécutifs. Les expéditions sortantes au cours des cinq premiers mois de cet exercice ont atteint 164 milliards de dollars, enregistrant un bond de 67% en glissement annuel et de 23% par rapport au niveau d’avant Covid (même période en FY20).

Le Cabinet, en juillet, a approuvé un programme de 1 624 crores de roupies pour promouvoir le pavillon des navires marchands en Inde en étendant les subventions aux compagnies maritimes nationales dans le cadre d’appels d’offres mondiaux lancés par les ministères et les entreprises du secteur public central. Bien que ce soit une bonne décision à moyen et long terme, cela n’aide pas vraiment à faire face aux problèmes à court terme, estiment les exportateurs. En tant que tel, le programme à lui seul ne suffira pas à résoudre les problèmes des exportateurs.

Ajay Sahai, directeur général et chef de la direction de l’organisme des exportateurs faîtiers FIEO, a également appelé à une augmentation substantielle des dépenses budgétaires pour le régime TMA pour les exportateurs agricoles et à un assouplissement des critères d’éligibilité. La dépense budgétaire pour FY21 n’était que de Rs 100 crore. Cela limite la capacité du gouvernement à entreprendre des interventions à grande échelle. De plus, de nombreux exportateurs agricoles sont de petites entreprises qui fournissent des volumes limités. Cependant, le gouvernement stipule que, pour être admissible à une subvention dans le cadre du régime TMA, un exportateur doit expédier au moins un conteneur rempli de marchandises.