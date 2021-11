Sting envisagerait une vente par catalogue de plus de 250 millions de dollars au milieu du boom de la musique IP

À la suite d’informations selon lesquelles Bruce Springsteen et la succession de David Bowie négocient des ventes par catalogue de plusieurs millions de dollars, Sting, 70 ans, cherche maintenant à tirer profit de sa propre propriété intellectuelle musicale, selon des sources.

L’annonce d’une éventuelle vente par catalogue de Bruce Springsteen a émergé début novembre, après que des sources anonymes connaissant le sujet aient abordé le sujet. Springsteen, natif du New Jersey, âgé de 72 ans, a déclaré ces personnes, est en pourparlers pour vendre ses catalogues d’enregistrement et d’édition dans le cadre d’un accord avec Sony Music, qui a acheté Paul Simon IP plus tôt cette année et n’a pas abordé publiquement les négociations de Springsteen. .

De plus, la succession de David Bowie, après avoir signé un «partenariat historique couvrant toute la carrière» avec Warner Music Group en septembre, achète actuellement le catalogue de compositions de l’artiste «Modern Love», selon des sources anonymes une fois de plus. Ces vendeurs rechercheraient 200 millions de dollars pour l’ensemble de l’œuvre, et Warner Music a déployé cette semaine plus d’un demi-milliard de dollars en notes senior.

Maintenant, comme indiqué au début, Sting aurait ajouté son nom à la liste croissante d’artistes à la recherche d’aubaines liées au catalogue.

L’ancien leader de la police Sting, qui devrait sortir son 15e album studio demain, est en « pourparlers avancés » pour vendre son catalogue d’édition à UMPG (qui a attrapé le catalogue de Bob Dylan malgré des offres concurrentes massives) ou à Sony Music Publishing, selon Variety. Cet accord pourrait atteindre au nord un quart de milliard de dollars, selon la même source, et pourrait également inclure une partie du catalogue enregistré de Sting en tant qu’artiste solo.

Mais ni Sting (qui a récemment conclu une résidence à Las Vegas et lancera un autre effort de ce type en juin 2022) ni les acheteurs potentiels n’ont commenté publiquement la question, et il sera intéressant de voir quand (et si) un accord arrivera. à fructifier.

Gardant à l’esprit les discussions de vente par catalogue de Sting ainsi que celles de Springsteen et de la succession de Bowie, il convient de souligner ici que fin 2020 et début 2021 ont livré toutes sortes de transactions IP – avec un accent particulier sur la fenêtre mi-novembre à mi-janvier. Gardant apparemment la tendance en 2021 et 2022, Reservoir a aujourd’hui acquis un intérêt pour le catalogue du producteur et auteur-compositeur Dallas Austin.

Pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, les actions de cette dernière société de musique, qui a enregistré une augmentation de 45 % de ses revenus en glissement annuel au deuxième trimestre en tant qu’entreprise cotée en bourse, ont chuté de 3,91%, à 8,35 $ pièce. Les actions Hipgnosis (LON : SONG), en revanche, ont réalisé un petit gain et ont terminé à environ 1,74 $ chacune, tandis que le fonds de redevances de Round Hill (LON : RHM) est resté essentiellement stable, à 1,08 $ par action.