Sting pour célébrer Jerry Moss d’A&M dans les spectacles hommage au centre de musique de LA

Jerry Moss, qui a dirigé A&M Records avec Herb Alpert pendant près de trois décennies, sera célébré au Dorothy Chandler Pavilion pendant deux nuits en février, avec une programmation d’artistes associés à A&M qui comprend Piquer, Burt Bacharach, et Alpert lui-même.

Les spectacles du 11 au 12 février comprendront également des représentations de l’un des premiers succès d’A&M dans les années 1960, Sergio Mendès, ainsi que le légendaire chanteur de sauvegarde (et parfois principal) Merry Clayton. Une apparition spéciale sera faite par un acteur-chanteur qui a signé avec le label à l’époque de son succès « Rocky Horror », Tim Curry, avec d’autres qui devraient être ajoutés.

Moss est un mécène de longue date du Music Center de LA, où se trouve le pavillon Dorothy Chandler. Lui et son épouse Tina Moss ont donné au Music Center 25 millions de dollars en 2020 pour soutenir de nouvelles initiatives de programmation et de nouveaux partenariats. La place extérieure qui relie le Dorothy Chandler aux théâtres Ahmanson et Mark Taper à l’autre extrémité a été rebaptisée Jerry Moss Plaza en son honneur.

Les recettes des concerts de février serviront à soutenir l’accès gratuit ou à faible coût à la programmation artistique du Music Center pour les résidents de LA aux moyens modestes. Les billets pour les deux spectacles vont de 82 $ à 350 $. un forfait VIP qui comprend un cocktail d’après-concert au prix de 1 000 $.

Rachel S. Moore, présidente et chef de la direction du Music Center, a déclaré : « Son dévouement pour les arts est ce que les membres du public du Music Center verront de première main avec le talent incroyable qui ornera notre scène en hommage à un homme qu’ils tiennent en si haute estime. »

Le producteur de musique très apprécié Larry Klein assumera ce rôle et en tant que directeur musical des concerts, qui sont produits par le lauréat d’un Emmy et d’un Grammy John Beug, un vétéran de l’équipe A&M lui-même.

Moss sera dans l’esprit de nombreux téléspectateurs ce week-end en tant que première moitié d’un documentaire spécial en deux parties sur le label légendaire qu’il a dirigé dans les années 60 jusqu’au début des années 90, « M. A & Mr. M : L’histoire d’A&M Records », premières dimanche à 22h sur Epix, avec la finale diffusée une semaine plus tard. Parmi les personnes interviewées pour le film par la Kennedy/Marshall Company figuraient les vétérans de la liste A&M Sting, Peter Frampton, et Yusuf/Cat Stevens.

