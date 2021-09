Sting présente son nouvel album ‘The Bridge’ avec le nouveau single ‘If It’s Love’

Juste avant son 70e anniversaire, Piquer a annoncé son 15e album studio solo, The Bridge, ainsi qu’un nouveau single optimiste, “If It’s Love”. L’album de 10 titres sortira le 19 novembre via A&M/Interscope/Cherrytree Records.

“Je ne suis certainement pas le premier auteur-compositeur à assimiler tomber amoureux ou tomber amoureux d’une maladie incurable, et je ne serai pas non plus le dernier”, a déclaré Sting dans un communiqué de presse.

“‘If It’s Love’ est mon ajout à ce canon où les tropes des symptômes métaphoriques, du diagnostic et de l’incapacité pure et simple sont tous suffisamment familiers pour faire sourire chacun de nous avec regret.”

Sting a écrit The Bridge pendant la pandémie et l’album trouve l’auteur-compositeur-interprète prolifique “ruminant sur la perte personnelle, la séparation, les perturbations, le verrouillage et les troubles sociaux et politiques extraordinaires”.

“Ces chansons sont entre un endroit et un autre, entre un état d’esprit et un autre, entre la vie et la mort, entre les relations”, a expliqué Sting. « Entre les pandémies et entre les époques – politiquement, socialement et psychologiquement, nous sommes tous coincés au milieu de quelque chose. Nous avons besoin d’un pont.

Les chansons de The Bridge ont été produites par Sting et Martin Kierszenbaum, à l’exception de “Loving You” produit par Sting, Maya Jane Coles et Martin Kierszenbaum. L’album a été mixé par Robert Orton, conçu par Donal Hodgson et Tony Lake, et masterisé par Gene Grimaldi chez Oasis Mastering.

The Bridge compte également un certain nombre de musiciens chevronnés, dont Dominic Miller (guitare), Josh Freese (batterie), Branford Marsalis (saxophone), Manu Katché (batterie), Martin Kierszenbaum (claviers), Fred Renaudin (synthétiseur) et les choristes Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry et Laila Biali.

The Bridge sera disponible sur une variété de formats, y compris les CD et vinyles standard et de luxe, les albums standard et de luxe exclusifs japonais, toutes les plateformes de streaming et de téléchargement numériques, ainsi qu’une cassette de musique.

Le CD et le vinyle de luxe comprendront les morceaux bonus “Waters of Tyne”, “Captain Bateman’s Basement” et “(Sittin’ on) The Dock of the Bay”. Les deux exclusivités japonaises seront sur SHM-CD, y compris la piste bonus supplémentaire “I Guess the Lord Must Be in New York City”, tandis que la version de luxe comprendra également un DVD avec une interview et une discussion piste par piste avec Sting, ainsi que les clips de “If It’s Love” et “Rushing Water”.

Le pont est disponible en pré-commande.

La liste des pistes de pont :

1. Eau vive

2. Si c’est l’amour

3. Le livre des nombres

4. T’aimer

5. Route de l’Harmonie

6. Pour son amour

7. Les collines à la frontière

8. Capitaine Bateman

9. Les cloches de Saint Thomas

10. Le pont

11. Waters of Tyne (Piste bonus de luxe)

12. Le sous-sol du capitaine Bateman (piste bonus de luxe)

13. (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Piste bonus de luxe)

*(Piste bonus exclusif japonais)

14. Je suppose que le Seigneur doit être à New York