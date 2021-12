Sting se produira aux Game Awards 2021

Sting se produira en direct à Les Game Awards 2021 le mois prochain.

La chanson qu’il interprétera est What could Have Been, qui fait partie de la bande originale de la série animée Netflix basée sur League of Legends de Riot Games et Fortiche Productions, Arcane.

D’autres performances musicales seront annoncées dans les semaines à venir.

Le spectacle de cette année sera de retour au Microsoft Theatre de Los Angeles le jeudi 9 décembre et les choses débuteront à 17h PT, 20h HE, 1h du matin au Royaume-Uni.

Pendant le spectacle, vous pouvez vous attendre à ce que 40 à 50 jeux soient inclus dans le spectacle, et avec les annonces et les premières, vous pouvez également vous attendre aux récompenses annuelles.

Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two et Psychonauts 2 sont en tête du peloton des nominations, et les nominés pour le jeu de l’année de cette année sont Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart , et Resident Evil Village.

Vous pouvez consulter la liste complète des nominés ici.