Piquer sera le sujet de la prochaine édition de la série Reel Stories de BBC Two en décembre. Il rejoindra le diffuseur Dermot O’Leary pour une interview approfondie sur sa brillante carrière, illustrée par des performances d’archives et d’autres clips que les deux hommes regardent ensemble dans un cinéma.

Une grande partie des images n’a pas été vue par la star depuis de nombreuses années, et dans certains cas pas du tout. La documentation télévisée de sa carrière a commencé avec La policepremière apparition de la BBC sur The Old Grey Whistle Test en 1978 et a inclus sa performance à Aide en direct en 1985 ainsi que sa tournée de retrouvailles avec le groupe en 2007. Il se souvient de sa vie et de son époque remarquables dans le contexte du matériel d’archives.

« L’un de mes premiers souvenirs a été de regarder The Police on Top of the Pops », dit O’Leary. « Je n’avais jamais rencontré Sting auparavant et ce fut un réel privilège de m’asseoir et d’écouter son histoire, qui couvre des décennies d’histoire musicale. »

Rachel Davies, directrice de la commande de BBC Music TV, a déclaré: «Depuis le début de Reel Stories en 2018, nous avons vu des invités incroyables – de Kylie Minogue à Dave Grohl – s’asseoir avec Dermot pour partager leurs histoires personnelles. Sting est l’un des artistes les plus précieux du Royaume-Uni et je suis ravi qu’il rejoigne cette liste stellaire d’interviewés de Reel Stories en décembre. Je sais que les téléspectateurs adoreront entendre ses réflexions sur son extraordinaire carrière. »

Sting: Reel Stories suit des épisodes de la série mettant en vedette Noel Gallagher, Dave Grohl, Kylie Minogue et Rod Stewart. Le nouveau programme est commandé par Rachel Davies et produit par Craft Films et Ora Et Labora.

Après avoir eu 70 ans en octobre, Sting a sorti vendredi dernier son 15e album studio The Bridge, précédé début septembre par le morceau « If It’s Love ». L’album devrait entrer dans le classement des albums officiels du Royaume-Uni vendredi (26).

Achetez ou diffusez The Bridge.