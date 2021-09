Stinky Rodgers, réactions excessives de la semaine 1, devinez les lignes et le coin des parents avec le cousin Sal et Jimmy Kimmel

Bill Simmons du Ringer est rejoint par le cousin Sal pour discuter de leurs réactions excessives à la semaine 1 de la NFL, y compris la défaite éclatante des Packers contre les Saints, le jeu étonnamment compétitif des Texans dans leur victoire contre les Jaguars, le flop des Falcons contre les Eagles, et plus (2:05). Ensuite, Bill et Sal devinent les lignes pour la semaine 2 de la NFL (37:50). Enfin, Jimmy Kimmel se joint à lui pour discuter d’un nouveau documentaire ESPN sur lequel lui et Sal ont travaillé sur la saison des Mets de 1986 intitulé Once Upon a Time in Queens avant de clore la série avec Parent Corner (1:05:30).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Cousin Sal et Jimmy Kimmel

Producteur : Kyle Crichton

