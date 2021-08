Stipe Miocic dit que sa négociation avec l’UFC est sur la bonne voie

L’ancien champion des poids lourds Stipe Miocic rencontrera Dana White pour définir sa prochaine étape au sein de l’entreprise.

Considéré par beaucoup comme le meilleur poids lourd de tous les temps, Miocic veut revenir dans le but de regagner sa ceinture. En l’absence de l’ancien monarque, le paysage à 265 livres a changé, il y a désormais deux champions dans la division. Ainsi, le combattant d’origine croate cherchera à parvenir à un accord avec le président de l’UFC, lors de leur rencontre le mois prochain.

« Pour l’instant il n’y a rien, on va s’asseoir ici en septembre avec Dana et là on verra la suite. Nous espérons résoudre cela le mois prochain. Nous allons parvenir à un accord, tout est en négociations. »