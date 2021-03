Stipe Miocic est un roi des poids lourds qui lutte contre les incendies et nettoie les toilettes qui cherche à battre Francis Ngannou et à organiser une confrontation avec Jon Jones

Lorsque Stipe Miocic a posé une main droite dévastatrice au menton de Fabricio Werdum en 2016, les 45000 fans présents ont été assommés dans un silence total.

La foule à Curitiba, au Brésil, avait vu leur héros terrassé d’un seul coup de poing et sa ceinture de poids lourd arrachée alors que sa conscience revenait lentement.

Ancien cible de la MLB, lutteur de la NCAA, champion des Golden Gloves et ambulancier qualifié – Stipe Miocic est une légende

Pour Miocic, les célébrations ont duré moins de 24 heures alors que le nouveau champion des poids lourds de l’UFC était en train de récurer les toilettes dans sa ville natale de Cleveland, dans l’Ohio.

Peut-être qu’une certaine perspective est nécessaire. Miocic, le plus grand poids lourd de l’UFC de tous les temps, est bénévole au service d’incendie de Valley View et est un ambulancier qualifié.

Les images désormais emblématiques de Miocic sautant dans la cage au Brésil et criant « Je suis un champion du monde » alors qu’il célébrait avec ses entraîneurs ont été rapidement remplacées par des grimaces alors qu’il rentrait chez lui pour nettoyer les toilettes de sa station.

«C’est le gros problème», a déclaré Jamie Meklemburg, un ami proche et camarade pompier de Cleveland, à ESPN en 2018.

«Nous nous assurons que son premier quart de travail après ses combats, il sait que nous allons lui faire nettoyer les toilettes. Il a essayé de l’éviter, mais nous lui réservons cela.

L’homme de 38 ans consacre sa vie au service d’incendie de Valley View en tant qu’ambulancier paramédical

Miocic est de retour au combat pour défendre à nouveau sa couronne contre Francis Ngannou à l’UFC 260, ce qui signifiait un passage dans la caserne des pompiers.

«Je choisis généralement un quart de travail quelques jours avant mon départ», a-t-il déclaré à UFC Embedded avant la semaine de combat. «Quart de nuit», expliqua-t-il en lavant la vaisselle après avoir mangé avec son équipe, puis en balayant le sol.

Alors que le monde passait 2020 à décider quoi regarder sur Netflix, Miocic partageait son temps entre Valley View et le gymnase alors qu’il se préparait pour son troisième combat avec Daniel Cormier, qu’il a remporté – pour en faire quatre défenses en deux règnes.

Mais il n’est pas le GOAT quand il est dans la station et cela lui va très bien.

La victoire sur Werdum en 2016 a conduit à trois défenses de titre successives

Ici, il travaille comme ambulancier paramédical et prépare également l’équipement pour ses cadres supérieurs lorsqu’ils sont sur appel. Selon le chef des pompiers Ken Papesh, c’est «probablement le rôle le plus important dans la station».

Papesh a travaillé aux côtés de Miocic pendant plus d’une décennie et il y a une histoire qui se démarque pour le vétéran premier intervenant; lorsque Miocic a répondu à une plainte d’une femme se plaignant de douleurs à la poitrine.

La championne des poids lourds et une collègue se sont rendues chez les femmes et l’ont convaincue de vérifier, malgré ses affirmations, la douleur s’était calmée et il n’y avait plus de quoi s’inquiéter.

Défendez sa ceinture contre Ngannou et un combat contre Jon Jones aura lieu pour Miocic

Miocic était assise à l’arrière de l’ambulance avec elle sur le chemin de l’hôpital lorsqu’elle est entrée en arrêt cardiaque. Papesh a raconté à ESPN comment l’un des plus grands combattants livre pour livre de la planète avait peut-être sauvé sa vie.

«Stipe a dit son nom et elle n’a pas répondu», dit Papesh. «Et il a regardé le moniteur et était comme ‘oh mon Dieu.’

«Il a commencé la RCR sur elle et a obtenu le défibrillateur et l’a électrocutée pour la récupérer. Elle a fini par subir une opération à cœur ouvert et a pu quitter l’hôpital complètement intacte mentalement et physiquement grâce à ce qu’il a fait.

Alors qu’il prospère comme l’un des gars sur la ligne de front, d’autres connaissent Miocic comme le roi des poids lourds.

Avant le début de sa carrière à l’UFC, le joueur de 38 ans était un champion de boxe Golden Gloves et un lutteur de la Division I de la NCAA à la Cleveland State University.

Élevé par des immigrants croates, Miocic a décidé de vivre avec sa mère lorsque ses parents se sont séparés. Sa mère l’a poussé à concourir dans différents sports et il était un joueur de baseball exceptionnel – suscitant l’intérêt des équipes de la Major League Baseball.

Travaillant au sein de l’équipe Strong Style Fight, il était clair que sa véritable vocation résidait dans les sports de combat et il a rapidement amassé un record de 6-0 en MMA – tout en continuant à obtenir une formation paramédicale au collège communautaire.

En 2011, il a signé pour l’UFC dans le cadre d’un contrat de combat multiple et a enregistré plusieurs performances gagnantes en bonus alors qu’il se faisait un nom en tant que boxeur mortel et finisseur mortel.

Après avoir battu Francis Ngannou à l’UFC 220 en janvier 2018, il a ensuite été rudement ramené sur terre avec un KO choc au premier tour aux mains de Cormier en juillet.

Bien qu’il ait exigé sa vengeance 12 mois plus tard, la victoire a eu un coût car les coups d’œil par inadvertance de l’ancien champion du monde à deux poids l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale pour rattacher sa rétine.

Et après avoir passé trois ans à se concentrer sur Cormier, il doit maintenant se tourner vers un Ngannou renaissant, qui a lui-même monté une manche gagnante.

Miocic a récupéré son titre des poids lourds contre Daniel Cormier en 2019 et a défendu sa ceinture quatre fois en deux règnes

Mais son autre travail l’a gardé au sol et la faim ne l’a jamais quitté. Il n’y a aucune chance de comportement de diva là-bas.

«Même si vous avez battu le gars avant, il y a toujours une chance [of losing].

«Le gars peut revenir et il a plus faim et il est meilleur que la première fois. Vous avez toujours une cible sur le dos lorsque vous êtes le champion.

Une victoire ici, cependant, signifiera non seulement une cinquième défense en deux règnes, mais un combat épique pour le titre des poids lourds contre Jon Jones.

Non pas qu’il regarderait si loin en avant.

«C’est un combat, et il frappe fort et tout peut arriver», a déclaré Miocic. «C’est la division des poids lourds et nous portons de petits gants, et il en faut juste un, surtout avec lui. Il frappe fort. Mais aussi, regardez-le de mon côté, je frappe fort aussi, et je peux le faire sortir. Je sais qu’il n’a jamais été assommé, mais je vais certainement essayer, cela ne fait aucun doute.

Je ne vais pas m’asseoir là et simplement essayer de faire un jeu de points; Je vais certainement essayer d’aller pour la finition.