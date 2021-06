Stitch Fix Stock bondit sur les gains de ventes – WWD

Les ventes de Stitch Fix Inc. ont explosé au dernier trimestre, juste au moment où l’entreprise se tourne vers de nouveaux horizons.

Les revenus du troisième trimestre fiscal clos le 1er mai ont augmenté de 44,1% à 535,6 millions de dollars contre 371,7 millions de dollars un an plus tôt, lorsque la première ruée de la pandémie a perturbé les habitudes de dépenses des consommateurs.

Cela a facilement dépassé les 25,6% de croissance projetés par les analystes. L’élan a contribué à faire grimper l’action de 15,9% à 67,14 $ lundi après-midi, ajoutant à un gain de 4,4% dans les échanges réguliers.

Les pertes nettes pour les trois mois se sont rétrécies à 18,8 millions de dollars, ou 18 cents par action, contre 33,9 millions de dollars, ou 33 cents un an plus tôt.

Mais Wall Street semblait satisfait de la croissance des ventes pour le moment et a observé des signes d’une augmentation de la traction auprès des acheteurs alors que l’entreprise passe de la fondatrice Katrina Lake à la présidente et nouvelle directrice générale Elizabeth Spaulding et commence à étendre son modèle.

Stitch Fix a été construit sur le dos du « correctif », ou une sélection d’articles que les algorithmes de l’entreprise et les stylistes humains choisissent et envoient aux clients pour qu’ils les essaient à la maison. Pendant que cette entreprise se poursuit, l’entreprise se diversifie. En plus de donner à plus de clients la possibilité de façonner leur correctif, la société propose également le programme d’achat direct Shop, qui sera étendu aux clients non correctifs ce trimestre.

Une question clé pour l’avenir est de savoir comment cette entreprise se développe, en particulier compte tenu de la mine de données client de Stitch Fix et de son savoir-faire dans le domaine de la personnalisation.

Alors que les taux de vaccination augmentaient et que les cas de COVID-19 diminuaient aux États-Unis et que le marché commençait à rouvrir, de plus en plus de personnes se sont connectées et reconnectées avec Stitch Fix, suggérant que la société dispose d’une base d’acheteurs prêts à développer ses activités directes.

Le nombre de clients actifs de Stitch Fix a augmenté de 689 000, ou 20 %, par rapport à il y a un an, pour atteindre plus de 4,1 millions.

Cela a marqué le deuxième trimestre le plus élevé de croissance de nouveaux clients dans l’histoire de Stitch Fix, les clients étant « réactivés ».

Le chiffre d’affaires net par client actif s’est élevé à 481 $, soit une augmentation de 3 % par rapport au deuxième trimestre et une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. La société a attribué la baisse d’une année à l’autre à l’afflux de nouveaux clients, qui sont encore « plus tôt dans leur parcours de dépenses avec nous ».

Lake, qui deviendra présidente exécutive le 1er août lorsque Spaulding prendra ses fonctions, a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique trimestrielle – sa dernière en tant que PDG – que la société était sur le point de faire quelque chose de grand.

“La vente au détail de vêtements est à un tournant avec des parts de marché en ligne”, a déclaré Lake, ajoutant que les clients recherchaient des expériences plus personnalisées et que Stitch Fix, avec son fossé de données, pouvait offrir.

Elle a déclaré que la société cherchait à servir des dizaines de millions de clients – une base bien plus importante que les 4,1 millions actuellement servis.

“Nous entamons maintenant notre prochain horizon de croissance grâce à l’introduction de l’achat direct, qui élargit notre écosystème d’expériences et ouvre un marché adressable total que nous estimons être plusieurs fois plus important que les solutions seules”, a-t-elle déclaré. « Nous pensons que cette façon plus personnalisée de magasiner est universellement attrayante et que nous sommes particulièrement bien placés pour y répondre. »

Et Spaulding a transmis un sentiment de continuité et d’optimisme.

“Nous sommes une marque basée sur les relations créant un écosystème plus organisé et axé sur la découverte, une expérience d’achat personnalisée qui est vraiment transformationnelle”, a-t-elle déclaré. « Qu’un client préfère avoir des articles triés sur le volet par nos stylistes talentueux, sélectionner leurs propres pièces ou les deux, les clients peuvent avoir confiance que Stitch Fix a une expérience de magasinage qui répond uniquement à cela. »

La société prévoit une campagne de marketing au cours du prochain exercice pour soutenir sa gamme plus large de services.

Et le parapluie Stitch Fix pourrait encore s’agrandir, car Lake a déclaré qu’il y avait également un potentiel pour l’entreprise de se lancer également dans les biens d’occasion.

