STL acquiert la société d’intégration de réseaux Clearcomm au Royaume-Uni

in

Clearcomm est une société privée qui fournit des solutions et des capacités d’intégration réseau de bout en bout au Royaume-Uni.

L’intégrateur de réseaux numériques STL a acquis Clearcomm Group, une société d’intégration de réseaux basée au Royaume-Uni. L’opération est structurée pour acquérir 100 % du capital social en deux tranches.

Dans la première tranche, l’acquisition de 80% du capital social se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 15,5 millions de livres.

Le solde de 20 % serait acquis en 2023. STL a déclaré que cette acquisition renforcerait ses activités au Royaume-Uni et en Europe et compléterait les capacités d’interconnexion des centres de données avec FTTx (réseaux de fibre) et l’intégration de réseaux.

Clearcomm est une société privée qui fournit des solutions et des capacités d’intégration réseau de bout en bout au Royaume-Uni. C’est une entreprise rentable avec des revenus de l’ordre de 20 millions de livres et une croissance de 25% au cours des trois dernières années avec des projets d’intégration de réseau FTTx à grande échelle.

Anand Agarwal, PDG du groupe STL, a déclaré que, alors que les investissements dans les infrastructures numériques augmentaient dans le monde entier, STL mondialisait ses solutions d’intégration de systèmes pour aider à construire ces réseaux avancés. STL améliorait ses solutions d’intégration de réseaux et de systèmes à travers le monde et, dans le cadre de sa stratégie, l’entreprise achetait Clearcomm. Avec l’ajout de l’expertise en intégration de réseau de Clearcomm aux capacités de connectivité optique et d’intégration de centre de données de STL pour fournir des réseaux numériques avancés et à fibre profonde, a déclaré Agarwal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.