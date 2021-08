STL s’associe à Facebook Connectivity pour développer des produits radio 4G, 5G

in

Dans le cadre de cet engagement, STL développera également une radio double technologie 4G+5G conforme à l’O-RAN qui prend en charge les deux technologies individuellement ou/et simultanément.

STL, intégrateur de réseaux numériques, a collaboré avec Facebook Connectivity pour concevoir et développer des produits radio 4G et 5G. Cela fait partie du programme Evenstar visant à accélérer le déploiement commercial de l’Open RAN et à renforcer la préparation à la 5G pour les opérateurs du monde entier.

Le programme Evenstar est un effort de collaboration de Facebook Connectivity et de partenaires industriels mondiaux pour accélérer l’adoption de la technologie Open RAN. Grâce à cette collaboration, STL construira deux produits radio macro avancés et haute puissance. La première est une radio compatible O-RAN, offrant une capacité plus élevée pour les déploiements denses.

Chris Rice, PDG d’Access Solutions Business chez STL, a déclaré que grâce à cette collaboration, STL aiderait à créer un écosystème de réseau d’accès robuste, ouvert et désagrégé. « En permettant une infrastructure de réseau ouverte grâce à des efforts comme celui-ci, nous permettons aux fournisseurs mondiaux de services de télécommunications d’offrir la puissance de la technologie 5G à des milliards de personnes dans le monde à des prix inférieurs », a-t-il ajouté.

Ces produits radio seront développés au cours de l’année prochaine et permettront aux opérateurs de télécommunications du monde entier d’intensifier les déploiements commerciaux d’infrastructures de réseau ouvertes et de préparer leurs réseaux pour l’Open RAN 5G.

STL développe des solutions ouvertes, désagrégées, virtualisées et programmables pour le côté accès du réseau. Il a récemment lancé une suite de produits de mise en réseau ouverts, couvrant des éléments sans fil 5G tels que Garuda (petites cellules d’intérieur), des radios macro multibandes 5G et des solutions d’accès Wi-Fi6 de qualité opérateur.

Ces offres sont testées avec des opérateurs de télécommunications de premier plan aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique. Jaydeep Ranade, directeur de l’ingénierie sans fil pour Facebook Connectivity, a déclaré : « Le programme Evenstar fait partie de nos efforts pour accélérer la disponibilité et la préparation commerciale de Solutions RAN ouvertes. Facebook Connectivity travaillerait avec STL pour continuer à faire évoluer le secteur vers des réseaux 5G ouverts, désagrégés et plus indépendants des fournisseurs. »

