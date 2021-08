Stock AAL: American Airlines franchit un niveau clé alors que les inquiétudes de Covid grandissent

Compagnies aériennes américaines (NYSE :AAL) les actions ont poursuivi leur descente jeudi, marquant la sixième séance consécutive de défaites consécutives. La baisse de 2,14% a porté l’action AAL plus profondément en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et les fans cherchent à renflouer. Si vous cherchez une raison pour le renversement, en voici trois à considérer.

Source : GagliardiPhotographie / Shutterstock.com

Premièrement, American Airlines a suivi la trajectoire de l’indice Russell 2000 pendant la majeure partie de l’année. Lorsque les petites capitalisations étaient en faveur, AAL a grimpé. Lorsque les petits gars sont tombés en disgrâce, AAL a plongé. Bien que le Russell soit devenu fou après les nouvelles sur les vaccins de novembre dernier, son rassemblement a finalement échoué en mars. Compte tenu de la dernière semaine de vente, l’indice a maintenant chuté de près de 10 % par rapport à ses sommets.

Pour qu’American Airlines reprenne son envol, nous avons besoin de capitaux pour revenir en petites capitalisations.

Et cela nous amène au deuxième coupable potentiel des dommages : la variante delta.

Stock AAL et préoccupations liées au Covid-19

Si le catalyseur initial qui a amené les acheteurs à se ruer sur les stocks des compagnies aériennes était l’arrivée d’un vaccin, il est alors logique que la variante delta et l’augmentation concomitante des cas de Covid-19 puissent faire dérailler l’optimisme. Reste à savoir si les investisseurs sont allés trop loin en punissant American Airlines et ses amis à la suite de la flambée. Pour sa part, l’action AAL est à près de 30% de ses sommets de 2021.

Pourtant, une troisième préoccupation plus immédiate alimentant la vente est le compte rendu de la réunion de la Fed, qui a révélé que les magiciens monétaires de la banque centrale américaine cherchaient à réduire leurs achats d’actifs avant la fin de l’année. Bien qu’il ne s’agisse que du tout début d’un resserrement de la politique, le simple fait d’y penser a fait paniquer plus d’un commerçant. Et leur peur s’est surtout fait sentir dans les petites actions cycliques. Comme les compagnies aériennes !

Actualités et récits mis à part, c’est le tableau des prix d’American Airlines qui devrait parler le plus fort. Examinons de plus près les dommages récents et élaborons des scénarios potentiels pour l’avenir.

La carte d’AAL est sur les cordes

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Nous commençons par le calendrier hebdomadaire car il définit bien l’importance du test de support actuel. La zone 18 $ à 19 $ a joué un rôle important au cours des deux dernières années. Pendant la moitié du temps, il a agi comme une résistance, entravant chaque avancée et maîtrisant la reprise. Puis, lorsque nous l’avons finalement soufflé, son rôle s’est inversé en support.

Je m’empresse d’ajouter que la moyenne mobile en hausse sur 50 semaines fait également son apparition dans ce domaine. Il est nécessaire de se maintenir au-dessus pour maintenir intacte la santé de la tendance haussière hebdomadaire globale.

Le graphique journalier ajoute un peu plus d’inquiétude à la conversation à la lumière de la rupture de cette semaine de la moyenne mobile à 200 jours. Les 20 jours et 50 jours sont également en train de baisser fortement. Cela dit, nous sommes en panne six jours de suite et assis à un étage principal. S’il fut un temps pour les taureaux de s’unir, c’est maintenant. S’ils échouent ici, il est vraiment difficile d’envisager des transactions haussières pour AAL.

Action pour les optimistes

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Si vous souhaitez emprunter la voie la plus optimiste et miser sur American Airlines pour ne pas tomber trop loin d’ici, les options de vente à découvert offrent un salaire important.

L’échange: Vendez le put 16 de septembre pour 30 cents.

L’exigence de marge initiale devrait être d’environ 150 $, ce qui vous donne un potentiel de rendement de 20 % si l’AAL reste au-dessus de 16 $. Si ce n’est pas le cas, vous devrez acheter des actions à un prix de base de 15,70 $, ce qui pourrait être un excellent prix si les compagnies aériennes finissaient par retrouver leurs sommets de 2021.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !