Stock AAL : il faudra peut-être un certain temps avant qu’American Airlines ne reprenne

Lorsqu’une entreprise dépense 8,5 milliards de dollars en espèces sur une période d’un an, l’argent doit venir de quelque part. Il peut provenir soit de liquidités au bilan, soit de l’émission de plus de dette ou de la vente de plus d’actions. Pour Groupe American Airlines (NASDAQ :AAL), il était principalement financé par la dette. En 2020, la dette totale (y compris les dettes de location-exploitation) est passée de 33,4 milliards de dollars à 41,4 milliards de dollars. Il a également été en mesure de lever près de 3 milliards de dollars en vendant des actions. Avec 2021 qui devrait montrer un peu de reprise, le stock d’AAL reste fortement endetté en raison de la pandémie de Covid-19.

American Airlines, ainsi que des transporteurs régionaux tiers, exploitent près de 6 700 vols par jour vers 350 destinations dans 50 pays. Les principaux hubs incluent Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie, Phoenix et Washington, DC Actuellement, AAL est la plus grande compagnie aérienne au monde.

Stock AAL comme jeu de récupération

AAL, ainsi que la plupart des entreprises de l’industrie du voyage, devrait être un jeu de reprise potentiel alors que le pire de la pandémie de Covid-19 se termine et que les voyages mondiaux reviennent à un certain degré de normalité.

Il y a actuellement des vents favorables pour l’industrie du transport aérien. En fait, la Transportation Security Administration (TSA) a déclaré que 7,1 millions de personnes ont été contrôlées dans les aéroports au cours du week-end du Memorial Day. Ce fut l’une des périodes de voyage les plus chargées depuis le début de la pandémie.

Dommages du Covid-19

Comme on pouvait s’y attendre, les revenus et les flux de trésorerie d’AAL ont été démolis en 2020 alors que les voyages aériens se sont arrêtés. Le chiffre d’affaires total a diminué de 62 % et la société fait état d’une perte nette GAAP avant impôts de 11,5 milliards de dollars. Les opérations de trésorerie négative ont totalisé 6,5 milliards de dollars.

La dette totale a gonflé comme mentionné ci-dessus, et AAL a maintenant un ratio de levier dette/EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 5x (par rapport à la moyenne du secteur d’environ 2,5x).

En réponse aux effets financiers dévastateurs causés par la pandémie, AAL a utilisé plusieurs initiatives agressives de réduction des coûts pour réduire les coûts de manière permanente et augmenter l’efficacité des opérations. Il s’agit notamment de la mise hors service de certains aéronefs et de partenariats avec d’autres compagnies aériennes.

Si quelqu’un sait quelque chose sur la réduction des coûts, c’est bien American Airlines. Rappelez-vous cette histoire fantastique de l’ancien PDG Robert Crandall.

2022 : l’année de la reprise

La rentabilité et les flux de trésorerie disponibles devraient revenir en 2022, mais pas à des niveaux maximaux, ce qui pourrait ne pas se produire avant 2023. AAL avait l’un des niveaux d’endettement les plus élevés du secteur avant même Covid-19. Ainsi, la réparation du bilan peut être une lutte pendant de nombreuses années dans le futur.

Mais pouvez-vous imaginer ce qui arriverait à AAL si une récession mondiale survenait avant que ce bilan puisse être réparé ? Une entreprise à coûts fixes très endettée n’est pas une entreprise à posséder dans la prochaine récession.

L’action AAL ne reviendra pas dans la fourchette des 50 $ tant que son bilan ne sera pas fixé.

