Stock ABNB : Airbnb n’a pas de chance, mais pas hors de cause

Il n’est pas facile de rendre public pendant une pandémie. Il est encore plus difficile d’exploiter une entreprise qui dépend des voyages pendant un verrouillage mondial. Airbnb (NASDAQ :ABNB) vient de le faire ! Compte tenu de ces difficultés, le titre ABNB se porte relativement bien.

Les critiques pourraient soutenir que je fume quelque chose en disant cela. Après tout, il est en baisse de 35% par rapport à ses sommets historiques. De plus, il ne semble pas pouvoir dépasser 155 $ par action. Pour moi, la thèse haussière est simple : s’ils peuvent survivre à 2020, ils peuvent réussir à long terme. La crise de Covid-19 a été un test aussi difficile qu’ils le seront pendant des décennies.

Les investisseurs qui détiennent des actions ABNB à long terme sont probablement à l’aise avec cela. Les perspectives de cette société restent stables. L’idée d’entreprise est géniale, en fait je l’utilise ce week-end.

L’entreprise a une large portée, la demande ne sera donc pas un problème. Cela témoigne également de la force de l’équipe de direction. Ce qu’ils ont accompli leur vaut des crédits dans mon livre.

Les métriques fondamentales doivent être améliorées, mais elles ne sont pas trop minables. Le compte de résultat affiche toujours une croissance sur les quatre dernières années. Ceci malgré le recul de -29% des revenus l’année dernière. Je suis convaincu qu’avec le temps, ils pourront renouer avec la croissance.

Pendant ce temps, la ligne de revenu net fait peur. Ils sont entrés dans la pandémie en dépensant trop pour se développer. Ensuite, les ventes se sont arrêtées sans faute de leur part. L’impact négatif de cela a été substantiel.

Les actions ABNB ne sont pas chères

Je n’appellerais toujours pas cela cher à cause de ces circonstances particulières. Statistiquement, le prix de vente est de 25, ce qui est conforme à disons Tesla (NASDAQ :TSLA) pour n’en citer qu’un. La « valeur » n’est pas la raison de l’acheter, mais ce n’est pas non plus un élément dissuasif. La posséder sur le long terme aujourd’hui serait s’appuyer sur les perspectives d’avenir de l’entreprise.

Le monde revient lentement à la normale, en particulier aux États-Unis. Nous avons une longueur d’avance en raison du bon déroulement du processus d’inoculation. Tous ceux qui veulent le vaccin l’ont, et les autres peuvent le recevoir n’importe quand.

Jusqu’à présent, j’ai été optimiste quant aux progrès de l’entreprise et de l’économie. Voici la mise en garde et c’est un doozy. Les vents arrière dont nous avons profité à Wall Street sont extrêmes, mais ils se terminent ! La Réserve fédérale et la Maison Blanche ont fait tout ce qu’elles pouvaient. Le prochain mouvement de la Fed sera belliciste selon leurs propres mots. Leurs changements consisteront soit à se rétrécir, soit à commencer à serrer (QT). Les deux sont à l’opposé du QE.

Ils ont lancé le programme de relance en décembre 2018. Ils l’ont lancé à la vitesse supérieure l’année dernière. Mais maintenant, ils se sont engagés à relâcher ces efforts. Bientôt, le patient devra continuer sans médicament. On peut soutenir qu’ils ont déjà commencé le processus avec l’augmentation des programmes Reverse Repo. En termes simples, la Fed gère un prêteur sur gages et ils ont une vente. Les institutions financières rachètent leurs actifs, ce qui leur fait perdre beaucoup d’argent.

La Maison Blanche pourrait avoir un dernier titre sur les infrastructures. Ils l’ont déjà annoncé comme un fait accompli, mais c’était une fausse nouvelle. Ils peinent toujours à le faire passer par les canaux. Quand ils le feront enfin, il n’y en aura pas d’autre avant longtemps.

Wall Street va rater le QE

Ma crainte est que la perte de ce gigantesque vent arrière provoque de gros vents contraires. Les stocks n’ont jamais été aussi élevés grâce à l’aide massive du gouvernement. Même un simple retour à la moyenne à partir de cette altitude pourrait être une correction de 20%. Je n’en demande pas un, mais nous sommes dus pour un. À long terme, même une correction de 40 % se fera toujours dans le canal de régression mensuel dans le S&P 500. Je t’ai dit que c’était un peu plus tôt. Nous sommes restés trop longtemps sans vendre suffisamment de relais pour relâcher la pression.

En conclusion, je pense que l’action ABNB se portera bien à l’avenir. Mais à court terme, je m’inquiète des facteurs extérieurs. Il doit commercer au sein du marché collectif. Il a un support supérieur à 135 $, mais il y a aussi beaucoup de résistance autour de 150 $ par action. Ils auront besoin d’un titre ou de temps pour percer la forte résistance. Tomber en dessous de 130 $ présenterait un nouveau défi technique pour les taureaux.

Toutes les positions que les investisseurs prennent maintenant devraient avoir une marge de manœuvre pour gérer le risque. J’utilise des options pour y parvenir en vendant des options au lieu de simplement acheter des actions. De cette façon, je peux être haussier et laisser une marge d’erreur de 30%. Je serais également longue ABNB sans aucun déboursé. Sinon, je suggérerais de ne prendre que des positions partielles en laissant une marge de gestion du risque.

