Stock ABNB: Il n’y a pas de bon moyen de juger réellement la valeur d’Airbnb

le Airbnb (NASDAQ :ABNB) est bien connue des investisseurs aujourd’hui comme l’entreprise qui a inventé une catégorie de voyage et d’hébergement qui n’existait pas formellement auparavant. L’action ABNB a connu une période chargée depuis que la société est devenue publique.

Airbnb est un soi-disant marché en ligne biface (ce qui signifie que les hôtes et les invités sont considérés comme des clients) qui prétend opérer dans plus de 100 000 villes dans 220 pays. À la fin de l’année 2020, il y a 4 millions d’hôtes, dont 85% ne sont pas situés aux États-Unis. Les revenus cette année devraient dépasser les 5 milliards de dollars à mesure que les voyages personnels et professionnels se redressent.

IPO récente mais structure complexe

Le 14 décembre 2020, ABNB est devenue publique dans le cadre d’une transaction au cours de laquelle environ 50 millions d’actions de catégorie A ont été vendues au prix de 68 $, générant un produit net d’environ 3,4 milliards de dollars. Airbnb a une structure de capital complexe avec diverses classes d’actions et contrôle des votes et est considérée comme une société « contrôlée » :

« Notre action ordinaire de catégorie A a une voix par action, notre action ordinaire de catégorie B a 20 voix par action, notre action ordinaire de catégorie C n’a aucune voix par action et notre action ordinaire de catégorie H n’a aucune voix par action. Au 31 décembre 2020, les détenteurs de nos actions ordinaires de catégorie B en circulation détenaient en propriété véritable 79,5 % de notre capital-actions en circulation et détenaient 98,8 % des droits de vote de notre capital-actions en circulation, avec nos administrateurs, membres de la haute direction et détenteurs de plus de plus de 5 % de nos actions ordinaires et de leurs sociétés affiliées respectives, détenant 48,5 % de notre capital-actions en circulation et 59,6 % des droits de vote de notre capital-actions en circulation. »

Perspectives de croissance de l’action ABNB

L’action ABNB est un mélange de perspectives de croissance où les incroyables opportunités mondiales à venir pourraient être compensées par l’incroyable quantité de risques commerciaux présents dans le modèle commercial. À court terme, la demande refoulée de voyages après la pandémie pourrait continuer d’être un fort vent arrière pour l’entreprise.

Les économistes ont estimé que les Américains disposent d’au moins 2 200 milliards de dollars d’économies excédentaires grâce aux mesures de relance du gouvernement, dont une grande partie pourrait être consacrée aux voyages. De plus, le concept d’hébergement alternatif semble être une tendance qui ne ralentit pas. L’expansion des services devrait également générer des revenus, car le concept d’expériences en est encore à ses balbutiements.

Vents contraires pour ABNB Stock

Je pense que le concept d’hébergement alternatif peut fournir des taux de croissance beaucoup plus lents que prévu. Beaucoup de gens peuvent ne pas vouloir d’hébergement où ils doivent affronter des étrangers dans leur salon avant d’aller dans une chambre officiellement utilisée par un adolescent qui vient d’emménager à l’université. Oui, il y a bien sûr des options d’unités entières et des entrées privées, mais est-ce que cela en vaut la peine ?

D’après mon expérience, après les frais de service et les frais de nettoyage, les tarifs Airbnb dans la plupart des grandes villes ne sont pas sensiblement différents de ceux des hôtels ou motels économiques ou de milieu de gamme. De plus, vous bénéficiez de services de nettoyage et d’aucun hôte ennuyeux qui vous demande comment s’est déroulée votre journée en passant!

Les conditions économiques générales sont un problème potentiel pour toutes les entreprises de voyage et d’hébergement. Après 12 ans de croissance économique sans récession, il se peut que nous en soyons un, surtout si les taux d’intérêt augmentent. En outre, les opérateurs d’hébergement traditionnels sont interdits de discrimination par la loi sur les droits civils de 1964 – les hôtes Airbnb sont simplement tenus de respecter une politique de non-discrimination fournie par l’entreprise, ce qui a créé des problèmes.

Évaluation des actions ABNB

Le plus gros vent contraire pour l’action ABNB est la valorisation. Il s’agit d’un modèle commercial non éprouvé avec des comparaisons historiques limitées avec lesquelles évaluer les marges ou les niveaux de rentabilité. Il se négocie à environ 24 fois les revenus sur la base de la valeur d’entreprise par rapport aux revenus. Il y a même des analystes qui essaient de créer une valeur pour le stock d’ABNB sur la base des réservations brutes. Cela n’équivaut certainement pas à une mesure du «prix aux yeux» utilisée pour justifier les entreprises en pré-revenu en 1999.

Sans avantage concurrentiel durable, les actions ABNB pourraient être l’enfant d’affiche pour l’excès du marché haussier que nous avons vu ces dernières années. Tesla (NASDAQ :TSLA) ? Eh bien, ils fabriquent des voitures. Netflix (NASDAQ :NFLX) ? L’évaluation est absurde et insoutenable, mais les gens aiment la regarder. Nicolas (NASDAQ :NKLA) et Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) ? Les deux sont voués à l’échec, mais c’est néanmoins un excellent concept axé sur un objectif. Mais Airbnb ? Ils peuvent être là pendant un certain temps, mais quand les choses bougent, cela peut aussi être sans valeur.

