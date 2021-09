Stock AHT: Ashford Hospitality Trust n’est pas le meilleur stock d’hôtels

Plus tôt cette année, les investisseurs se sont entassés dans la réouverture économique et les noms d’actions de voyage. Cela avait du sens. Les médias jouaient le récit des « années folles » dans l’espoir que des taux de vaccination rapides et une économie en plein essor conduiraient à un été de vacances, de fête et d’enthousiasme refoulé. Ashford Hospitality Trust (NYSE :AHT) stock a été l’un de ces gagnants au milieu de cette excitation.

Source : Marriott

Alors que 2021 était certainement meilleur pour les opérateurs d’agences de voyages que 2020, ce n’est pas non plus un âge d’or. Les taux de vaccination ont considérablement ralenti après un démarrage à chaud. Les politiciens ont remis en place les blocages et autres restrictions de Covid-19 dans certaines régions après que les variantes de la maladie ont augmenté. Et beaucoup de gens ont toujours peur de voyager étant donné toute l’incertitude.

Sans surprise, les rassemblements ont fait long feu pour les stocks de voyage. Ils ne se sont pas encore effondrés, mais ils ont pris du retard par rapport à d’autres secteurs tels que la technologie. Certaines actions de voyage semblent bien mieux placées que d’autres pour surmonter la confusion actuelle. Malheureusement, l’action AHT est l’une de celles dont les perspectives sont les plus faibles, car sa dette et sa dilution sapent le potentiel de retour des actions.

L’argent n’est pas aussi significatif que vous le pensez

Les taureaux aiment noter qu’Ashford a près d’un demi-milliard de dollars en espèces au dernier trimestre. C’est vrai. Cependant, il manque la moitié du bilan. La société a également un endettement net de 3,9 milliards de dollars. Dans de nombreux cas, la dette est adossée aux hôtels.

Ashford devra soit rembourser cette dette, soit perdre le contrôle des hôtels au profit des prêteurs hypothécaires. En d’autres termes, pour maintenir le fonctionnement de ses hôtels, il devra utiliser une grande partie de cet argent. Fait troublant, la société a actuellement légèrement plus de passifs totaux que d’actifs. Cela implique que le capital a une valeur minimale à l’heure actuelle à moins qu’il ne soit en mesure de vendre certains de ses hôtels à profit.

Une autre préoccupation est qu’Ashford a reporté une grande partie de ses dépenses d’entretien et d’amélioration sur ses hôtels. Ça a du sens. D’une part, il y avait moins de clients, de sorte que les problèmes modestes pouvaient être ignorés pendant un certain temps compte tenu du manque de demande. De plus, étant donné que l’entreprise se bat pour s’en sortir, même des réparations et des rénovations importantes pourraient être reportées aussi longtemps que possible. Mais à un moment donné, la facture arrive à échéance.

Méfiez-vous des pièges à espèces

La dette gigantesque de l’entreprise n’est pas le seul problème de trésorerie que les taureaux ont négligé. Il y a aussi la question des « cash traps ». Ashford lui-même a décrit ce que signifie le terme dans un récent communiqué de presse. Un piège à cash »[M]Cela signifie que tout flux de trésorerie excédentaire généré par ces hôtels sera détenu par le prêteur et ne sera pas disponible à des fins d’entreprise. » Ashford concède en outre que 98% de ses hôtels sont actuellement des pièges à liquidités et qu’il s’attend à ce que nombre de ses hôtels “restent dans des pièges à liquidités dans un avenir prévisible”.

Assurons-nous que c’est limpide. Les hôtels d’Ashford sont nettement en deçà de ce qu’ils doivent être en termes de prêts. Cela signifie que l’amélioration progressive de l’entreprise profitera principalement au créancier, au lieu d’aller à Ashford. Les taux d’occupation des hôtels devraient s’améliorer sensiblement avant qu’Ashford n’atteigne de meilleures perspectives financières. Et, incroyablement, cela affecte presque tous les hôtels d’Ashford en ce moment.

Verdict de stock AHT

La reprise économique n’a tout simplement pas été assez bonne pour sortir les hôtels d’Ashford de la détresse. Et, à en juger par la lente reprise des voyages d’affaires – en particulier – tout retour potentiel peut prendre des années. Airbnb (NYSE :ABNB) et d’autres opérations de destination de loisirs perturbatrices continuent également de s’attaquer au côté touristique de l’activité d’Ashford.

La trésorerie tant vantée de l’entreprise est en effet suffisante pour lui donner quelques options stratégiques. Il est peu probable qu’Ashford fasse faillite dans un proche avenir.

Mais il y a une grande différence entre simplement survivre, comme Ashford le fera probablement, et rendre les investisseurs entiers à la valorisation actuelle. La valeur comptable tangible négative de la société est un signe particulièrement prudent en ce sens.

Il existe un groupe d’actions de voyage qui ont tout simplement trop de dettes et de dilution pour revenir aux niveaux d’avant Covid 19. L’action AHT entre dans cette catégorie et les investisseurs qui s’accrochent à une reprise complète seront forcément déçus.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.