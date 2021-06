Stock AI: si vous pouvez acheter C3.ai en dessous de 60 $, vous devriez

Entreprise de logiciels d’intelligence artificielle C3.ai (NYSE :IA) a publié le 3 juin des résultats du quatrième trimestre 2021 légèrement supérieurs aux attentes des analystes. Cependant, ses revenus d’abonnement n’ont augmenté que de 17% au cours du trimestre, incitant de nombreux propriétaires d’actions d’IA à se diriger vers les sorties.

Depuis qu’il a annoncé ses résultats, le cours de son action a perdu 18% de sa valeur et se situe à moins de 1,50 $ et se dirige vers les 50 $.

Si vous voulez gagner de l’argent sur son stock au cours des 18 à 24 prochains mois, je vous suggère de l’acheter si cela se produit. Au milieu des années 50, l’action AI est un achat pur et simple.

Voici pourquoi.

C3.ai se débat

Si vous étiez l’un des investisseurs qui ont abandonné le navire après que la société a déclaré des bénéfices, vous ne devriez pas vous sentir coupable. Le PDG Tom Siebel, qui connaît une chose ou deux sur les entreprises technologiques, a déclaré lors de sa conférence téléphonique du quatrième trimestre 2021 que «[W]Nous sommes en quelque sorte en train de battre d’un quart à l’autre.

Il essayait de souligner que le timing n’est pas parfait. Par exemple, les revenus d’abonnement attendus au quatrième trimestre pourraient être générés au premier ou même au deuxième trimestre. Ce n’est donc pas une science exacte.

Donc, faire tout votre investissement dans le secteur de l’IA sur des numéros d’abonnement en noir et blanc semble extrêmement myope. C3.ai est une entreprise qui pourrait mettre plusieurs années à devenir rentable. La différence entre 17 % et 22 % de croissance des revenus d’abonnement en un seul trimestre n’est pas si grave si vous vous attendez à une croissance des ventes de plus de 20 % sur cinq ans. Ce n’est tout simplement pas.

Comme je l’ai dit dans mon article d’avril sur l’entreprise, je considère que sa trajectoire de croissance est juste. Il est beaucoup plus facile de gérer une entreprise qui croît de 20 % par an que de croître à 50 % par an.

Cela peut ne pas sembler une grande différence, mais si deux entreprises démarrent avec 100 millions de dollars de ventes annuelles et l’une compose à 20 % de croissance et l’autre à 50 %, au bout de cinq ans, les ventes de cette dernière seraient supérieures de 511 millions de dollars à 759,4 millions de dollars.

Cependant, pour atteindre ce nombre, il subirait probablement un niveau de dépenses beaucoup plus élevé et des pertes plus importantes.

Donc, si vous pensez que le manque de revenus d’abonnement au quatrième trimestre 2021 a entraîné une correction de 18 % du cours de son action, imaginez ce qui se passerait si les investisseurs s’attendaient à une croissance de 50 % au quatrième trimestre 2021, et qu’il atteignait 17 % à la place ?

Nous envisagerions un cours de l’action dans les 40 $, pas dans les 60 $.

Des attentes réalistes ramèneront le stock d’IA à 100 $

C3.ai est devenu public le 8 décembre 2020. Lors de son premier jour de négociation, il a bondi jusqu’à 115 $ avant de terminer la journée en hausse de 120,2%, à 92,49 $. Il a ensuite clôturé au-dessus de 100 $ chaque jour jusqu’au 2 mars, date à laquelle il a clôturé à 98,50 $.

Au cours de cette période de trois mois, l’action AI a atteint 183,90 $ le 23 décembre, l’avant-dernier jour de négociation avant Noël. À partir de là, il est tombé à un minimum de 47,22 $ le 13 mai. Si vous en avez acheté au plus haut et vendu au plus bas, vous auriez perdu 74% de votre investissement.

Heureusement, lorsqu’il s’agit d’investir, le timing du marché n’est généralement pas aussi précis dans les deux sens. Cela dit, je suis désolé pour les investisseurs qui ont acheté l’histoire de Tom Siebel dans les 100 $.

Ce n’est pas que l’histoire soit mauvaise. C’est juste que les attentes ont pris de l’avance. Cela va prendre un certain temps pour y arriver, mais ce sera le cas, car maintenant que l’expiration du verrouillage majeur du 7 juin – un vent contraire majeur pour les introductions en bourse technologiques – est passée, tout ce qu’il a à faire est de se concentrer sur l’avenir.

Le 9 juin, C3.ai a annoncé un partenariat avec Flocon de neige (NYSE :NEIGE) pour fournir des applications d’IA d’entreprise de nouvelle génération à grande échelle. Voici Christian Kleinerman, vice-président senior des produits de Snowflake :

Les modèles d’entreprise préconstruits de C3 AI Suite et de C3 AI accélèrent et simplifient considérablement le développement d’applications d’IA d’entreprise. Alors que nos clients déploient des applications d’IA d’entreprise à grande échelle, notre intégration transparente avec C3 AI à Snowpark accélérera le développement et le déploiement de cas d’utilisation complexes d’IA et d’apprentissage automatique.

Tout cela semble inspirant. Mais encore une fois, les investisseurs doivent tempérer leurs attentes. Aussi évident que soit l’IA pour le succès des entreprises, l’adoption reste étonnamment faible.

Investor’s Business Daily a rendu compte des résultats de la société au quatrième trimestre 2021 le 3 juin. Le commentaire contenait une citation de l’analyste de Deutsche Bank Patrick Colville à ses clients.

“Cet ensemble de résultats confirme notre point de vue selon lequel le marché de l’intelligence artificielle dans l’entreprise reste naissant, les entreprises étant lentes à étendre l’utilisation de l’IA au-delà des projets pilotes et scientifiques initiaux”, a déclaré IBD.

Traduction : Nous n’en sommes pas encore là. L’IA dans l’univers de chacun devra attendre que la pensée de la suite C rattrape la réalité.

La ligne de fond

Au cours de l’exercice 2020, les revenus d’abonnement de la société ont affiché une marge brute de 80 %, soit 300 points de base de plus qu’un an plus tôt. Il a perdu 11,2 millions de dollars de moins de ses opérations l’année dernière malgré une augmentation de 16% des revenus globaux d’abonnement. De plus, elle a utilisé 39 % moins de liquidités provenant des activités d’exploitation au cours de la dernière année.

L’entreprise va dans la bonne direction.

Et, comme Tom Siebel l’a déclaré lors de la conférence téléphonique, les revenus des abonnements sont restés autour de 86 % de ses ventes globales en 2021. Il n’a donc pas perdu de terrain malgré un environnement de travail difficile.

Tout dans cette entreprise semble positif en ce moment malgré les attentes des analystes. Dans 18 à 24 mois, je suis convaincu qu’un achat de 50 $ ressemblera à un gros gain à la loterie.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.