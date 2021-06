Stock AMZN : Détruisez Amazon, gagnez plus d’argent

Amazon (NASDAQ :AMZN) l’action a passé le premier semestre 2021 dans une fourchette de négociation.

Les actions se sont négociées en dessous de 3 000 $ mais se sont également négociées au-dessus de 3 500 $. Les actions se situent actuellement dans le haut de la fourchette, à plus de 3 400 $. Mais deux mouvements précédents, en février et avril, ont stagné. Cette fois sera-t-elle différente ?

Il y a de bonnes raisons pour le décrochage. La croissance devient plus difficile à mesure que vous grandissez, car Walmart (NYSE :WMT) a appris. Les multiples se compressent lentement alors que la réouverture des jeux donne aux investisseurs plus de choses à acheter. Elvis quitte le bâtiment (sur une fusée). Le contrôle au sol au Major Jeff en effet.

J’ai conservé mes actions, même si elles constituent désormais une part importante de mon compte de retraite. Il est juste que vous demandiez pourquoi.

Les options de Jassy

Le PDG entrant Andy Jassy a deux grandes options pour sortir de la fourchette de négociation.

Premièrement, il pourrait instituer un dividende ou une division des actions AMZN. Le dividende ne rapporterait pas grand-chose, et la scission ne rapporterait pas grand-chose. Mais ils signaleraient qu’Amazon est sérieux au sujet de récompenser les actionnaires. Je suppose que cela pourrait envoyer l’action à 4 000 $, ou 400 $ par action, s’il la divise 10:1.

Deuxièmement, Jassy pourrait dissoudre l’entreprise. Amazon Web Services n’a plus besoin de la trésorerie du magasin pour maintenir son budget d’investissement. Le magasin est l’endroit où se trouvent les problèmes, le gouvernement, les syndicats et l’épuisement professionnel faisant tous des ravages. Le chiffre d’affaires est élevé.

Amazon a construit une énorme opération logistique pour le magasin et cette unité a besoin d’aide. Un salaire horaire minimum de 15 $ ne résoudra pas les problèmes. Bon nombre des travailleurs les plus sollicités d’Amazon sont employés par des tiers, des partenaires de services de livraison qui conduisent des camions Amazon mais ne travaillent pas pour Amazon.

Il y a des problèmes d’offre avec les usines chinoises qui cherchent à les contourner grâce au capital-risque. Les vendeurs d’Amazon sont regroupés dans de plus grandes entreprises qui accumulent la pression.

Les travailleurs d’Amazon sont temporaires

Amazon considère son énorme effectif comme fongible car il considère la plupart comme temporaire. C’est pourquoi Amazon est le perturbateur le plus perturbateur au monde.

L’entreprise investit depuis longtemps dans la robotique, tant pour les entrepôts que pour les livraisons. Certains au Congrès veulent lui faire vendre l’opération logistique, mais cela pourrait aussi ralentir sa dynamique d’automatisation. Il y a même un taxi autonome appelé Zoox.

Les nouveaux magasins Amazon éliminent les contrôleurs. Cela permet aux opérations de détail d’augmenter leur pouvoir sur le marché. Amazon est désormais le plus grand magasin de vêtements au monde, dépassant Walmart.

Briser Amazon

Une rupture forcée peut faire face à de longues chances, mais une rupture dirigée par Jassy pourrait être importante pour les actionnaires.

Séparer le magasin et les unités logistiques de l’unité cloud et média permettrait à Jassy de se concentrer sur les problèmes technologiques, comme les fausses critiques de produits. Cela permettrait au magasin de faire appel à des experts pour s’occuper de la mise à la poubelle des produits invendus et de se concentrer davantage sur le développement de son activité publicitaire. Cela peut forcer une charge directe pour la vidéo Amazon Prime, mais le Fire Stick est désormais un gardien pour chaque streamer. Les revenus d’Amazon augmenteraient probablement.

Une rupture du stock AMZN profiterait également directement à AWS. C’est parce que toutes les autres grandes entreprises de cloud computing – Pomme (NASDAQ :AAPL), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Facebook (NASDAQ :FB) et Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), concurrencer les éditeurs de logiciels qui louent de l’espace cloud. Une société indépendante d’Amazon Web Services pourrait stopper l’érosion de ses parts de marché.

Le résultat sur AMZN Stock

Jassy n’est pas Jeff Bezos. Bezos a fait son héritage. Jassy n’a pas encore fait le sien.

Si Jassy a un héritage en ce moment, c’est en tant que chef d’AWS, pas en tant que magasin. S’il veut protéger cet héritage, une rupture aux conditions d’Amazon pourrait à la fois libérer de la valeur pour les actionnaires et dégager le gouvernement de son dos.

Ce que les ours voient comme un péril, je le vois comme une opportunité pour le stock AMZN. Les prochaines années vont être très, très intéressantes à Seattle.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions LONGUEs dans AMZN, MSFT, FB et AAPL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.