Stock AMZN : entier ou en morceaux, Amazon est un achat

Le marché peut obtenir les bénéfices d’une grande entreprise aussi faux que ceux d’une petite. C’est même vrai pour Amazon (NASDAQ :AMZN), qui a été publiée après la clôture du marché le 28 octobre. Les actions AMZN ont plongé de près de 150 $ chacune, 4,3%, dans les échanges au jour le jour après avoir déclaré un bénéfice net de 3,16 milliards de dollars, 6,12 $ par action, pour un chiffre d’affaires de 110,8 milliards de dollars.

Amazon devait déclarer 9,10 $ par action de bénéfices sur 111,6 milliards de dollars de revenus. Le résultat net a manqué d’environ 3 $ par action, le résultat net de moins d’un milliard de dollars. Mais le stock a été martelé de toute façon. Il a fait chuter le ratio cours-bénéfice glissant à 58, même sur des bénéfices inférieurs.

Ont-ils même lu le communiqué ?

Le lieu des gains

Amazon est un énorme marchand, mais c’est aussi un Cloud Czar. Il gagne énormément d’argent en louant sa capacité informatique.

Le manque à gagner était cette fois entièrement du côté des marchandises. Les ventes de produits ont atteint 54,9 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires des services s’élevait à 55,9 milliards de dollars. Plus important encore, le chiffre d’affaires d’Amazon Web Services était de 16,1 milliards de dollars, contre 11,6 milliards il y a tout juste un an. C’est une croissance de 39 %, à grande échelle. Les bénéfices de l’unité se sont élevés à 4,88 milliards de dollars, ce qui signifie que 30% des revenus sont devenus des revenus nets. Les opérations nord-américaines n’ont réalisé que 880 millions de dollars sur des revenus de 65,6 milliards de dollars.

La différence de marge n’est pas accidentelle. C’est pourquoi les détaillants vendent avec une remise sur les ventes, tandis que les actions des entreprises technologiques peuvent se vendre 10 à 20 fois les ventes. C’est parce que les marges sont tellement plus grandes dans la technologie. Amazon est désormais la société informatique la plus puissante au monde.

Tu vas vendre ça ?

Les flics se rapprochent

Le New York Times traite désormais Amazon comme il a traité Walmart (NYSE :WMT) il y a 20 ans — en tant que force malveillante. Le journal s’est même attaqué à Amazon Web Services.

Il le fait parce que les entreprises sont énormes. Rien qu’au deuxième trimestre, AWS a réalisé un bénéfice d’exploitation de près de 4,2 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 14,8 milliards de dollars. l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google Cloud, en revanche, a perdu de l’argent tout en gagnant une part minime.

Amazon a perturbé toutes les entreprises qu’il touchait, des achats à l’informatique en passant par la façon dont les livres sont écrits. Pour ceux qui sont choqués par la vitesse du changement, le fondateur Jeff Bezos fait le parfait croque-mitaine, le classique « homme derrière l’arbre » qui paiera pour tout.

L’attitude des médias est l’une des raisons pour lesquelles j’ai suggéré qu’AWS pourrait générer plus d’affaires s’il n’était plus associé au magasin. À lui seul, AWS pourrait entrer dans le monde de l’informatique d’entreprise contre Google et Microsoft (NASDAQ :MSFT). Son activité d’appareils, y compris la tablette Fire et l’interface vocale Alexa, pourrait prendre Pomme (NASDAQ :AAPL). C’est peut-être la seule entreprise au monde qui pourrait faire les deux.

Prime Video, quant à lui, est le plus grand concurrent de Netflix (NASDAQ :NFLX). Le facturer séparément est un risque, mais c’est le seul streamer autre que Netflix avec une véritable empreinte mondiale. Comme l’a montré le succès de l’émission coréenne Squid Game, cela crée un cercle vertueux. Les programmes produits pour un public asiatique ou européen peuvent en effet traduire.

Séparé du cloud, le magasin, quant à lui, pourrait peut-être se concentrer sur de nouveaux marchés comme la santé s’il était autonome. Amazon est propriétaire de Pillpack, une pharmacie en ligne qui emballe des doses quotidiennes, depuis 2018. S’il accordait une attention particulière à l’entreprise, Amazon pourrait révolutionner les soins de santé.

La ligne de fond

Wall Street considère l’échelle comme dangereuse. Cela amène des problèmes. Il met une cible sur votre dos.

Amazon considère toujours l’échelle comme une opportunité. Il opère sur un front énorme et, s’il était démantelé, ne porterait pas de menace antitrust. AWS ne détient que 30% de son marché. Prime Video a un énorme potentiel inexploité.

Si l’entreprise se séparait, je vendrais le magasin et doublerais sur les médias et le cloud. Le magasin est en mesure de livrer un dividende et son infrastructure est essentielle.

Pendant ce temps, la chute du cours de l’action Amazon sur les ventes de marchandises est une énorme opportunité d’achat

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des postes dans AMZN, AAPL et MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978.