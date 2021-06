Stock APPN: Achetez Appian alors qu’il continue de monter en flèche sur l’utilisation massive des applications

Appien (NASDAQ :APPN) est une action en hypercroissance qui a fluctué avec les fluctuations du marché de 2021. La société fournit une plate-forme d’automatisation à faible code que les entreprises peuvent utiliser pour créer des applications répondant à une grande variété de besoins. Et de nombreuses entreprises de premier plan les utilisent.

Il s’est effondré lorsque les actions d’hypercroissance n’étaient plus en vogue en février et en mars. Et il a rebondi en mai et juin lorsque l’hypercroissance est revenue à la mode.

Les actions à hypercroissance resteront en faveur dans un avenir prévisible dans un contexte de ralentissement de l’activité économique et de baisse des rendements.

Et l’action Appian continuera à être performante car il s’agit d’une action à hypercroissance de premier plan.

Stock APPN : tout le monde aime les applications

À quand remonte la dernière fois que vous avez vérifié votre téléphone ? Si vous êtes comme la plupart des gens, ce n’était probablement pas il y a si longtemps.

En fait, une étude eMarketer de 2020 a révélé que l’Américain moyen qui possède un smartphone passe environ trois heures et demie par jour à utiliser des applications sur son téléphone.

C’est beaucoup de temps passé à interagir avec les applications.

Et ce ne sont pas seulement les individus qui interagissent avec les applications dans une telle mesure. Les entreprises aiment aussi les applications. Selon une étude d’Okta de 2019, un cabinet d’avocats moyen déploie 129 applications dans l’ensemble de son entreprise. Et environ 10 % des entreprises utilisent plus de 200 applications.

Les applications sont très demandées, et cette demande continue d’augmenter rapidement – le nombre a augmenté de 68% au cours des quatre dernières années.

Le monde dans lequel nous vivons est extrêmement numérique et devient de plus en plus numérique à un rythme effarant. Et tout repose sur des applications logicielles, comme celles créées par Appian.

Créer des applications est compliqué

La création d’applications est une tâche complexe. Cela implique généralement beaucoup de codage. Bien que le codage devienne une compétence de plus en plus courante, il est encore loin d’être assez courant pour que tout le monde puisse créer avec compétence ses propres applications – du moins pas sans auto-formation préalable, cours en ligne ou autre forme d’instruction. La plupart des gens n’ont pas le temps, l’énergie ou l’argent à consacrer à l’apprentissage de la programmation.

Entrez Appien.

Appian permet à presque tout le monde de créer des applications à l’aide de ses plates-formes d’applications à faible code (LCAP). Fondamentalement, ces plates-formes réduisent la conception et la création d’applications à la création de diagrammes de flux de travail. Si vous pouvez faire ce dernier, alors grâce à Appian, vous pouvez maintenant faire le premier.

Le marché des LCAP devrait exploser dans les années à venir. Il donne aux entreprises un outil qu’elles peuvent utiliser pour économiser du temps et de l’argent, et aussi pour avoir un contrôle encore plus grand sur le processus de création d’applications.

Il existe d’autres fournisseurs de LCAP qu’Appian, mais aucun ne remplit le même créneau. Sur les quatre autres sociétés, deux ne sont pas spécialisées et proposent une gamme de produits plus large. Nous pensons que cela signifie qu’ils risquent de perdre des clients au profit d’acteurs plus spécialisés. Les deux autres sociétés, outre Appian, sont spécialisées, mais elles sont cotées en bourse ou appartiennent à des entités plus importantes.

Le résultat sur le stock APPN

Appian est le choix évident pour tous ceux qui cherchent à jouer le boom du marché LCAP.

Il s’agit d’une plate-forme d’automatisation et de numérisation low-code de 4,6 milliards de dollars qui permet aux entreprises de toutes tailles de déployer sans effort des logiciels flexibles et faciles à mettre à jour à n’importe quelle échelle – et en un temps record également. Le déploiement d’applications à l’aide d’Appian est environ 20 fois plus rapide que l’utilisation de la route de déploiement d’applications typique. Et ni la puissance ni la fonctionnalité ne sont sacrifiées pour cette vitesse qui change la donne.

Appian possède certains des outils les plus impressionnants du marché LCAP : automatisation avancée, analyse basée sur l’IA, chatbots et applications Web progressives, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ses revenus ont augmenté de près de 25 % par an depuis 2015 et continueront de croître au cours des prochaines décennies.

Fondamentalement, en ce qui concerne le marché LCAP, il ne va pas beaucoup mieux qu’Appian. Nous pouvons réduire les raisons d’investir dans les actions APPN à trois raisons principales :

L’économie des applications est en plein essor et continuera de prospérer. Les LCAP surferont sur cette marée en forte demande, et Appian est le meilleur LCAP. La clientèle d’Appian a un grand potentiel de croissance. Ils ont 533 clients, dont beaucoup sont des noms notables, mais il y a plusieurs millions d’entreprises en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de place pour la croissance ici. Appian fait pivoter son modèle commercial des services professionnels, qui représentent environ 30 % des marges brutes, aux abonnements au cloud, qui représentent près de 90 % des marges brutes. Cela conduira à des augmentations impressionnantes des marges bénéficiaires tout au long des années 2020.

Appian prévoit une énorme croissance de son chiffre d’affaires avec d’importants moteurs de marge à la hausse au cours des cinq à dix prochaines années. C’est une recette solide pour la croissance des bénéfices, ce qui signifie d’énormes gains de cours des actions.

Si vous cherchez un moyen de jouer à l’économie des applications du futur alimentée par LCAP, envisagez de prendre position dans le stock APPN.

A la date de publication, Luke Lango n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

