Stock APPS: vous pouvez ignorer la raison mais n’ignorez pas la turbine numérique

in

Actions de Turbine numérique (NASDAQ :APPLICATIONS) ont le vent en poupe lors de la séance de mardi. Et pour les investisseurs de demain, les moteurs hors et sur le graphique des prix sont des nouvelles encore plus importantes dont il faut profiter. Laissez-moi expliquer.

Source : Shutterstock

Le plus souvent, comme le dit le proverbe, un jour ne fait pas tendance. Mais cela peut être un indice important. Et cela semble être le cas pour le stock APPS.

Le logiciel d’installation d’annonces et d’applications mobiles est en hausse de près de 17% en intrajournalier mardi suite à l’annonce de l’inclusion de Digital Turbine dans le S&P MidCap 400 Indice.

Le gain significatif d’une journée est un sous-produit du petit flottant de Digital Turbine de seulement 87 millions d’actions.

Tenez maintenant compte de la demande soudaine des fonds d’investissement qui suivent le besoin moyen d’acheter des actions APPS pour continuer à égaler les performances de l’indicateur des moyennes capitalisations. C’est une combinaison puissante pour être sûr. Au moins aujourd’hui.

L’actualité d’aujourd’hui et l’actualité d’hier

La demande induite par l’actualité de mardi suivra rapidement son cours. Mais le cas haussier à plus long terme pour l’action APPS est d’autant plus convaincant qu’il ne l’était il y a tout juste un jour.

À tout le moins, être un élément du S&P MidCap 400 est un marketing gratuit sans inconvénient.

L’ajout place les actions sur les radars des traders qui recherchent de nouvelles idées d’investissement dans l’indice, n’est-ce pas ? L’inclusion permet également à d’autres fonds ne reflétant pas nécessairement les indices, mais ayant peut-être des mandats de sélection stricts, la possibilité d’acheter maintenant des actions APPS.

Mais il y a aussi plus dans l’histoire de Digital Turbine qui devrait attirer l’attention des investisseurs.

En fin de compte, APPS est une valeur de croissance. Bien sûr, Digital Turbine ne s’est pas avéré être un choix populaire ces derniers temps, mais ses résultats trimestriels les plus récents, début août, continuent de soutenir les moyens financiers de la société.

Ne me croyez pas ? Louis Navellier d’InvestorPlace, un gars qui a le don de tirer profit des tenbaggers, a plus que remarqué l’action APPS. Mis à part le récent soutien optimiste des actions, il est là pour le gagner et s’est positionné long.

Digital Turbine a d’autres facteurs qui jouent en faveur des acheteurs en ce moment.

À leur récent plus bas ce mois-ci, APPS avait perdu 53% par rapport à son plus haut de début mars. Et aujourd’hui, cela s’est transformé en un point positif important.

Tout d’abord, il est juste de blâmer une bonne partie de ces pertes sur la sortie abrupte et systématique de Wall Street des histoires de croissance multiples plus élevées cette année. Ne cherchez pas plus loin que le géant de la croissance EV Tesla (NASDAQ :TSLA) comme pièce A de cette réalité.

L’action TSLA a perdu jusqu’à 40 % cette année et continue d’être à la traîne par rapport à ses pairs de grande capitalisation malgré son influence massive sur les grandes capitalisations S&P 500 et Nasdaq.

Deuxièmement, même si certains insistent sur le fait que la tendance est votre amie, le cycle baissier actuel de l’action APPS semble beaucoup plus convivial que ce style de couverture, la sagesse de Wall Street.

Les actions de croissance sont connues pour corriger soudainement et indépendamment de l’action des prix du marché au sens large à la suite d’un rallye gigantesque. Et sans aucun doute, l’action APPS à environ 2 800 % de son creux induit par Covid d’environ 3,48 $ à 102,56 $ en un peu moins d’un an est certainement admissible.

De plus, en ce moment, les gros gains d’aujourd’hui sur l’action APPS ne constituent peut-être pas une tendance, mais sur la base du graphique des prix hebdomadaire, c’est un bon point de départ pour un fond de modèle bien soutenu et la conclusion d’un cycle de marché baissier.

Graphique des cours hebdomadaires des actions APPS

La chute de Digital Turbine de la grâce et hors des comptes de trading des traders d’actions de croissance depuis mars a entraîné une tendance baissière à se former. Mais des cycles de cette taille vont et viennent aussi régulièrement. Et aujourd’hui, une phase plus haussière pourrait émerger dans l’action APPS.

Techniquement, les forts gains des actions de mardi ont confirmé un modèle de creux de chandelier intérieur de deux semaines.

La formation hebdomadaire est en outre soutenue par l’action des prix testant le support de la zone de Fibonacci et un indicateur stochastique survendu signalant un croisement haussier.

Tout compte fait, la configuration semble bonne, bien que peu spéciale de nos jours pour un stock de calibre APPS. De plus, avec des actions en hausse d’environ 17%, un recul modeste ne serait pas vraiment une surprise. Cependant, cela ne veut pas dire que les investisseurs doivent attendre une baisse des actions avant d’acheter Digital Turbine.

Si vous êtes d’accord avec le fait de posséder des actions APPS, je suggérerais une combinaison de colliers d’octobre à 55 $ / 70 $.

Cet écart particulier coûtera aux investisseurs un petit quelque chose à l’avance. Mais ce type de position couverte permet aux investisseurs d’y participer pour gagner sans essayer de devenir trop mignon avec le timing d’une entrée en actions. C’est aussi une stratégie flexible.

À moins d’une gratification immédiate de cette position haussière globale si APPS continue simplement à se redresser en modifiant le collier avec une vente de vente sur la future faiblesse des actions APPS, les investisseurs peuvent se positionner encore plus intelligemment alors que d’autres enregistrent des bénéfices, paniquent et ce genre de chose.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient pas (directement ou indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Les informations proposées sont basées sur les observations de Christopher Tyler et sont strictement destinées à des fins éducatives uniquement ; dont l’utilisation relève de la responsabilité de l’individu. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.