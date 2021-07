Stock APRN: Pourquoi un pro pense que Blue Apron est la variante Delta la plus populaire

La variante Delta de Covid-19 cause chaque jour de plus en plus de maux de tête aux responsables gouvernementaux et aux citoyens qui espèrent et plaident pour un retour à la normale. Les choses pourraient sembler plus sombres de jour en jour avec des nouvelles de verrouillages en provenance d’autres pays. Cependant, les choses ne doivent pas être si sombres pour votre portefeuille, selon un influenceur boursier renommé. Tablier bleu (NYSE :APRN) pourrait être un jeu Lockdown 2.0 dans le pire des cas. L’intuition conduit à un joli coup de pouce pour le stock d’APRN.

D’autres pays commencent à être bloqués à cause de la variante Delta. Certaines parties de l’Australie prolongent leurs périodes de verrouillage; Sydney reste accroupi pendant encore quatre semaines. De même, certaines parties du Pakistan et des Philippines se ferment à nouveau en raison de la propagation du virus.

Ne pensez pas non plus que vous n’êtes qu’un observateur ; il y a toujours une chance que si les choses prennent une tournure, les États-Unis pourraient fermer leurs portes. En fait, lors de la conférence de presse d’hier, la secrétaire de presse adjointe du président Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a refusé d’exclure l’idée de fermer si la pression venait à s’imposer. Lorsqu’on lui a demandé hypothétiquement si l’administration fermerait les choses si le CDC l’avisait, Jean-Pierre a répondu : « nous écoutons le CDC et l’expert[s] et leurs conseils.

Bien sûr, depuis lors, Twitter a été alimenté par des rumeurs impliquant de nouveaux blocages. Et maintenant, les investisseurs avisés réfléchissent à cette possibilité et à ce que cela signifie pour leurs portefeuilles.

Will Meade choisit APRN Stock comme jeu Lockdown 2.0

$APRN

Des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles certains États en août pourraient avoir un verrouillage partiel.

Tablier bleu $APRN est le jeu de verrouillage. La dernière fois que nous avons eu un verrouillage, $APRN est passé de 2 $ à 28 $ en une semaine. $ APRN est maintenant moins cher avec près de 2 $ en espèces par action après avoir levé des fonds en juin. – Will Meade (@realwillmeade) 30 juillet 2021

Si les choses se refermaient à nouveau, l’influenceur Will Meade a déclaré que l’action APRN était la pièce à jouer. Citant la croissance d’APRN de 2 $ à 28 $ par action lors du premier verrouillage, Meade pense que le service de livraison de kits de repas connaîtra un renouveau dans le cas d’un deuxième.

Le tweet, et d’autres similaires, envoient des stocks d’APRN en prévision d’un arrêt forcé de Delta. Aujourd’hui, 3,3 millions d’actions APRN ont déjà bougé, contre une moyenne quotidienne de 844 000 actions. Les actions sont en hausse de plus de 10% au moment de la rédaction.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.