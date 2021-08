Stock ARBKF: les nouvelles vertes de Bitcoin que les fans d’Argo Blockchain devraient applaudir

in

L’espace de crypto-minage a été dans l’eau chaude récemment. Pour les investisseurs dans les sociétés minières leaders de l’industrie telles que Chaîne de blocs Argo (OTCMKTS :ARBKF) et le stock ARBKF, l’environnement n’a pas été agréable ces derniers temps.

Source : Shutterstock

En effet, certains tweets très médiatisés d’Elon Musk réprimandant les mineurs de crypto sur la consommation d’énergie ont fait des ravages dans le secteur. À la mi-mai, Elon Musk a accéléré une baisse déjà abrupte des valorisations des mineurs de crypto avec un seul tweet. Le PDG a cité la nécessité pour les mineurs de crypto de passer à des formes d’énergie plus durables comme une raison principale pour interdire Bitcoin (CCC :BTC-USD) achats pour Tesla (NASDAQ :TSLA) Véhicules.

Musk est ensuite revenu sur ce point de vue, rétablissant les achats de Bitcoin pour les véhicules Tesla. Cependant, cette prise de conscience a mis la durabilité au premier plan pour les investisseurs considérant les mineurs de crypto comme des investissements.

Cependant, Argo cherche à changer ce récit. La société a annoncé aujourd’hui son intention de devenir la “première société minière de crypto-monnaie positive pour le climat”. En conséquence, Argo a poursuivi avec une stratégie climatique qui a enthousiasmé certains investisseurs.

Cela dit, l’action ARBKF se négocie actuellement en baisse de plus de 6% aujourd’hui. Cette décision intervient au milieu d’une journée plutôt rouge pour les actions de croissance en général. En conséquence, une partie du mouvement d’aujourd’hui peut être liée à l’évolution globale des prix d’aujourd’hui.

Voyons quelles sont les implications de cette nouvelle stratégie pour Argo.

ARBKF Stock Down sur la mise à jour de la stratégie climatique

Argo a annoncé que les opérations de crypto-minage de la société ont atteint un niveau « climatiquement positif ». L’entreprise définit le « climat positif » comme la prise de mesures pour surveiller et atténuer les émissions. L’entreprise se concentre sur les émissions de gaz à effet de serre des périmètres 1, 2 et 3 dans le cadre de la stratégie. Le Scope 1 fait référence aux émissions directes des opérations de l’entreprise. Le Scope 2 couvre les émissions indirectes liées aux achats d’électricité. Et le scope 3 couvre toutes les autres émissions indirectes résultant de la chaîne de valeur de l’entreprise.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de devenir neutre en carbone à l’avenir et de rendre potentiellement sa stratégie de réduction de carbone plus agressive. Cependant, aucun échéancier précis n’a été donné pour cela.

Pour l’instant, il semble que les investisseurs considèrent en grande partie cette nouvelle comme un non-événement. Cela dit, la démarche d’Argo pour devenir plus durable est remarquable. Les investisseurs pourraient en effet se concentrer davantage sur les préoccupations ESG à l’avenir. Argo prévoit d’être le crypto mineur de choix pour ces personnes.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.