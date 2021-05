Stock ARVL: 12 choses à savoir sur la nouvelle offre-Uber

Arrivée (NASDAQ:ARVL) le stock reçoit un coup de pouce mardi après avoir annoncé un accord avec un service de covoiturage Uber (NYSE:UBER).

Source: vaalaa / Shutterstock.com

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur l’accord entre Arrival et Uber.

Arrivée a signé un accord qui lui permettra de créer des véhicules électriques (VE) pour Uber. Le véhicule est en cours de développement sous le nom de voiture d’arrivée. La production devrait démarrer au troisième trimestre 2023. Uber fait appel à des chauffeurs de son service pour aider à son développement. Ils vous donneront un aperçu de ce dont un véhicule de tourisme a le plus besoin. L’objectif d’Arrivée est de créer un véhicule électrique abordable et spécialement conçu pour ces conducteurs. L’objectif est d’avoir un design final prêt à être présenté d’ici la fin de l’année. L’accord d’Arrivée avec Uber va également de l’avant avec les plans EV du service de covoiturage. La société a annoncé qu’elle souhaitait passer complètement aux véhicules électriques à Londres d’ici 2025. Elle prévoit également de faire de même en Amérique du Nord et en Europe d’ici 2030. L’arrivée en équipe avec Uber pour les besoins de la société en matière de véhicules électriques est logique. Il dispose déjà de plusieurs offres d’autobus et de fourgonnettes qui sont également disponibles dans sa gamme de véhicules utilitaires.

Tom Elvidge, vice-président principal d’Arrivée Mobility UK, a déclaré cela à propos de l’accord Uber qui a augmenté le stock d’ARVL aujourd’hui.

«La voiture d’arrivée sera conçue en fonction des besoins des conducteurs pour créer un véhicule abordable, durable et souhaitable. Nous avons un excellent partenariat avec UPS pour créer le meilleur véhicule de livraison électrique de sa catégorie, et nous espérons reproduire ce succès avec Uber alors que nous développons le meilleur produit possible pour le transport en voiture qui élève l’expérience du passager et améliore la santé des conducteurs. , sécurité et finances. »

L’action ARVL a progressé de 2,8% ce matin mais est en baisse de 33% depuis le début de l’année.

Les investisseurs qui recherchent plus d’informations sur les VE peuvent continuer à lire.

InvestorPlace.com a largement couvert le marché des véhicules électriques alors qu’il se réchauffe sous le président Joe Biden. Cela inclut des histoires récentes concernant Xpeng (NASDAQ:XPEV), ChargePoint (NYSE:CHPT) et divers autres. Les investisseurs peuvent en savoir plus à leur sujet aux liens ci-dessous.

Plus d’actualités sur les actions EV

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/arvl-stock-12-things-to-know-about-the-new-arrival-uber-deal/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC