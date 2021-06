Stock ARVL: C’est peut-être un mème, mais le stock d’arrivée est en fait un achat solide

Encore une autre action a éclaté ce matin grâce aux investisseurs basés sur Reddit. Mais contrairement à d’autres stocks de mèmes, Arrivée (NASDAQ :ARVL), la société à l’origine des actions ARVL, résistera à l’épreuve du temps.

Source : Médias d’arrivée

Alors, que fait exactement la dernière entreprise à avoir le statut de mème ? Eh bien, Arrival produit des véhicules électriques commerciaux, desservant le Royaume-Uni, les États-Unis et au-delà.

L’avantage d’Arrival par rapport aux autres sociétés commerciales de véhicules électriques est son partenariat monumental, sa technologie de pointe et son processus de production unique.

Pourquoi devriez-vous acheter ce stock de meme

L’arrivée est si bonne qu’elle a décroché un partenariat initialement prévu pour un de nos anciens favoris, Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS).

En fait, le partenariat d’Arrivée avec UPS (NYSE :UPS) est survenu après que ce dernier a essayé les véhicules de Workhorse et n’a pas été impressionné. UPS a ensuite signé un accord avec Arrival. L’accord implique que la société de livraison de colis achète 10 000 véhicules électriques de l’arrivée à 2024, date à laquelle elle a la possibilité de commander 10 000 véhicules supplémentaires.

Le contrat de précommande de 1,2 milliard de dollars d’Arrivée avec UPS implique que le premier est clairement l’un des meilleurs producteurs de véhicules électriques du marché. Sinon, UPS aurait continué ses recherches et choisi quelqu’un d’autre.

Et Arrival perturbera encore plus l’industrie en raison de sa technologie et de ses capacités de production brillantes.

Les deux plus grands avantages de l’arrivée

En ce qui concerne le premier, Arrival bénéficie d’une technologie « verticalement intégrée » qui lui permet de créer des fourgonnettes compétitives avec des spécifications de pointe. Toute sa technologie est développée en interne et elle est configurée au-dessus de sa plate-forme « skateboard ». Normalement, les constructeurs automobiles combinent des morceaux d’autres sociétés. L’arrivée fait tout.

Cette pile technologique intégrée verticalement différencie les fourgonnettes d’Arriving et, dans ce cas, les rend meilleures.

Par rapport à un Gué (NYSE :F) Fourgon de transit, les fourgons électriques d’Arrivée ont une capacité de charge utile supérieure de 80 %, un rayon de braquage 3 % plus précis, un volume unitaire 7 % plus important et 5 % plus légers.

Et tandis que les concurrents se vantent de leur autonomie de 100 milles, Arrival dit que leurs fourgonnettes peuvent parcourir plus de 200 milles par charge.

Le deuxième avantage concurrentiel important d’Arriving vient de ses nouvelles « micro-usines ».

Ces petites usines automatisent la production dans une fraction de l’espace des usines automobiles traditionnelles, ce qui les rend également plus rapides et plus efficaces.

Plutôt que de viser à produire des centaines de milliers de véhicules – les usines d’Arrivé ont une production plus faible – elles visent plutôt à être aussi efficaces, rapides et bon marché que possible.

Par rapport aux grandes usines automobiles, les micro-usines d’Arrival sont 95 % moins chères, prennent moins de temps à démarrer (six mois contre trois ans environ), fonctionnent plus rapidement et peuvent livrer des voitures plus rapidement (car elles peuvent être stratégiquement situées presque n’importe où).

L’essentiel sur le stock d’arrivée

ARVL est peut-être un stock de mèmes, mais Arrival a les meilleurs fourgons électriques du marché.

Ils peuvent également produire et livrer ces camionnettes à des vitesses vertigineuses et les vendre à des prix très compétitifs. Leur modèle d’affaires se prête également à des marges bénéficiaires supérieures.

Ainsi, lorsque le stock d’arrivée chute après que la manie des mèmes l’a laissé faire son propre travail, achetez la baisse.

C’est pourquoi ARVL est l’une de mes actions de croissance préférées à acheter aujourd’hui.

Mais ce n’est que l’un de mes stocks de véhicules électriques préférés, qui représentent la crème de la crème en matière d’innovation technologique de rupture dans les véhicules électriques. Ces sociétés disposent toutes d’équipes de direction sans pareil et d’un potentiel énorme à long terme.

Chacun de ces titres de mobilité de nouvelle génération pourrait afficher des rendements similaires à ceux de Tesla, y compris une startup secrète qui est le fer de lance de la révolution de la conduite autonome, et une entreprise que je considère comme mon stock de véhicules électriques «dormeurs» de la décennie.

Pour voir toute ma gamme de stocks de véhicules électriques innovants de nouvelle génération, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.