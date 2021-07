Stock ASTS : AST SpaceMobile se met au travail pour tout connecter

Fournir une couverture Internet aux personnes mal desservies à travers le monde est la première étape de AST SpaceMobile (NASDAQ :AST) stratégie d’exécution pour finalement connecter tout le monde, partout. Et AST SpaceMobile vient d’annoncer une collaboration meurtrière qui verra sa technologie mise en œuvre aux Philippines et les rapprochera de cet objectif. En conséquence, les actions ASTS éclatent aujourd’hui.

Source : NicoElNino / Shutterstock.com

Le communiqué de presse, publié plus tôt ce matin, détaille une collaboration entre AST SpaceMobile et Smart Communications, l’un des principaux fournisseurs de services mobiles aux Philippines.

Actuellement, le service mobile aux Philippines est lent et coûteux. La collaboration d’AST SpaceMobile avec Smart permettra à cette dernière d’offrir un service plus abordable et plus fiable aux personnes mal desservies de la population.

Au total, AST SpaceMobile finira par fournir des services à plus de 70 millions d’abonnés Smart sur le continent, les îles et les régions avoisinantes des Philippines.

Y compris les Philippines, AST SpaceMobile compte désormais 1,4 milliard de personnes sous contrats et accords.

Si cette entreprise parvient à exploiter cette technologie avec succès, elle fournira probablement une couverture haut débit cellulaire à environ un cinquième du monde vers la seconde moitié des années 2020.

L’essentiel sur les actions ASTS

Si quelqu’un peut exécuter un plan aussi ambitieux pour connecter le monde de manière efficace et abordable, c’est bien AST SpaceMobile et son équipe de talents.

Vingt-quatre des ingénieurs de l’équipe sont titulaires d’un doctorat, 40 des ingénieurs de l’équipe ont construit et lancé des satellites dans le passé et la technologie que cette équipe est à l’avant-garde est la première du genre.

Alors que d’autres réseaux cellulaires par satellite, comme celui d’Elon Musk Lien étoile, nécessitent des tours au sol qui communiquent avec des satellites, les satellites d’AST SpaceMobile se connectent directement aux appareils des individus. Personne d’autre ne tente cela.

D’autres solutions étendent la couverture cellulaire, mais elles ne l’étendent pas aussi efficacement que SpaceMobile.

Peu importe où vous vous trouvez sur Terre, SpaceMobile sera en mesure de vous fournir un accès Internet potentiellement salvateur. Que vous soyez dans un pays moins peuplé, en randonnée en territoire inconnu ou au milieu de l’océan, vous serez couvert.

Mais non seulement SpaceMobile sera utile pour ceux qui recherchent une meilleure couverture, mais cela changera encore plus la vie de ceux qui sont actuellement complètement déconnectés d’Internet.

Étant donné que près de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à Internet, SpaceMobile peut faire beaucoup de bien pour beaucoup de gens.

Sur cette note, nous pensons qu’AST SpaceMobile a un potentiel incroyable pour une entreprise de 2,3 milliards de dollars seulement. Et avec une technologie solide, une équipe brillante et une mission valable qui mène inévitablement à une expansion mondiale, nous ne voyons aucune raison de ne pas acheter des actions ASTS.

La plupart des actions que je couvre dans mon service de conseil en newsletter premium, Innovation Investor, sont aussi excitantes ou plus excitantes que les actions ASTS.

En fait, j’ai près de 50 actions d’hypercroissance, dont chacune correspond à une mégatendance émergente spécifique, qui pourraient générer des rendements comparables à ceux d’Amazon au cours des prochains mois et années.

En vous inscrivant aujourd’hui, vous aurez également accès à un certain nombre de mes rapports de recherche spéciaux, y compris des rapports sur 3 actions IA changeantes à acheter, 7 actions hyperscale à acheter en 2021 et mon guide d’investissement fondamental, The VC Insider’s Millionaire Playbook .

De plus, vous aurez un accès complet à chaque transaction que je fais, qui comprend des actions telles que la start-up de véhicules autonomes la plus excitante au monde, un stock de « Digitainment » de classe mondiale créant les éléments constitutifs du métaverse, une entreprise que nous croyons pleinement être un “Tesla-killer”, et bien d’autres.

Pour commencer, Cliquez ici regarder mon tout premier Sommet sur la croissance exponentielle et de souscrire à Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.