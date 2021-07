Stock ASTS : Considérez AST SpaceMobile comme un Moonshot intéressant

in

AST Espace Mobile (NASDAQ :AST) le stock redevient chaud. Au cours du mois dernier, les actions de ce développeur d’un réseau cellulaire spatial ont augmenté de plus de 75 %. Mais, après avoir dépassé les niveaux de prix à un chiffre, il faudra peut-être du temps pour qu’il monte à nouveau en flèche.

Source : vchal / Shutterstock.com

Pourquoi? Ce jeu de « l’avenir des télécommunications » peut avoir un énorme potentiel de hausse à long terme. Mais, comme d’autres actions spatiales, le court terme restera probablement incertain. Tout comme avec Vierge Galactique (NYSE :SPCE), les investisseurs l’évaluent en fonction de ses perspectives futures, et non de ses résultats actuels.

Cela pourrait signifier une volatilité élevée, que ce titre a déjà connue, après la clôture de la fusion SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) en avril. Lorsque l’accord a été annoncé pour la première fois, l’action (alors connue sous le nom d’acquisition de New Providence) a connu un rallye de plusieurs mois. Il est passé d’environ 10 $ par action en décembre à 25,37 $ par action en février.

Mais, lors de la vente massive de SPAC au printemps, ce fut l’un des plus durement touchés, tombant à 6,96 $ par action. Cela pourrait-il se reproduire ? La récente couverture des analystes, bien que haussière, admet qu’il y a une chance que ses plans ne décollent pas. Pourtant, ne considérez pas cela comme une raison de rester à l’écart, ou même d’attendre que les actions touchent leurs plus bas. Traitez-le comme un coup de lune, mais envisagez de verrouiller une position aux prix d’aujourd’hui.

Action ASTS : une longue piste de gains, mais un risque très élevé

Certains peuvent attribuer le récent rebond d’AST SpaceMobile à un autre cas de “folie de stock de mèmes”. Mais, Reddit Le subreddit r/WallStreetBets ne peut vraiment pas s’attribuer le mérite. Il n’y a eu que des discussions modérées à ce sujet sur cette plate-forme. Comme l’a écrit Brenden Rearick d’InvestorPlace le 30 juin, ce qui a vraiment fait bouger son aiguille a été un appel extrêmement optimiste des analystes de la Deutsche Bank.

L’équipe d’analystes vendeurs de la banque d’investissement a lancé une couverture à la fin du mois dernier, donnant à l’action ASTS une cote « achat » et un objectif de cours de 35 $ par action. À l’époque, ce montant était de 243% supérieur à son prix de négociation. Cependant, la note de recherche de la Deutsche Bank concède qu’un potentiel de hausse élevé entraîne des risques élevés.

C’est-à-dire que son objectif de cours est une moyenne de plusieurs scénarios possibles. Le meilleur cas de scenario? Si AST SpaceMobile exécute avec succès le lancement de son réseau satellite, ce qui est unique en ce sens que ce réseau pourrait (en théorie) se connecter directement aux téléphones intelligents, les actions pourraient monter en flèche à des prix bien supérieurs à 35 $ par action. Pire scénario? Si cette technologie perturbatrice ne fonctionne pas comme prévu, ou ne fonctionne pas du tout, les actions pourraient éventuellement avoir une valeur nulle.

Pour le dire simplement, soit il enlève la rampe de lancement, soit il ne le fait pas. Cela peut indiquer qu’il faut attendre que certains de ses récents buzz se refroidissent avant d’acheter. Pourtant, avec le risque de manquer d’entrer « tôt » avec ce titre, payer maintenant peut être la meilleure solution pour s’exposer.

N’attendez pas un double-fond qui pourrait ne pas arriver

La notation de la Deutsche Bank a peut-être alimenté un rebond. Mais, étant donné que cette entreprise est encore loin de transformer ses plans de haut niveau en résultats tangibles, n’y a-t-il pas une chance que cela retombe à nouveau à un chiffre ?

Pas nécessairement. Pourquoi? Principalement parce que sa vente massive au printemps dernier a peut-être plus à voir avec la « vente SPAC » qu’avec un renversement du sentiment des investisseurs quant à ses perspectives. Plus tôt cette année, alors que les commerçants de détail se sont empilés dans les actions SPAC, dans l’espoir de réaliser des bénéfices rapides, les choses sont devenues très surchauffées.

Mais, une fois que cette bulle a éclaté, l’argent de détail s’est rapidement dirigé vers les sorties, entraînant des baisses énormes, telles que celles observées avec les actions ASTS entre février et avril. Il y a de fortes chances que ce tour de montagnes russes ne se répète pas.

En d’autres termes, essayer de « chronométrer » le point d’entrée le plus opportun n’est peut-être pas votre meilleur coup. Rester sur la touche jusqu’à ce que son buzz le plus récent se refroidisse et que les actions redescendent à 10-12 $ par action peut avoir du sens. Pourtant, attendre qu’il fasse un double-fond, ce qui n’arrivera peut-être pas ? Vous risquez de manquer votre chance d’acheter, avant son décollage peut-être épique.

Conclusion : Compte tenu de son potentiel de hausse, considérez-le comme un risque à prendre

Sur la base de la présentation aux investisseurs de la fusion SPAC d’AST SpaceMobile, sa récente couverture d’analystes pourrait sous-estimer son potentiel. D’ici 2030, les revenus annuels pourraient atteindre près de 16,5 milliards de dollars. Avec des marges supérieures à 90 %, l’EBITDA sur neuf ans pourrait atteindre 16,3 milliards de dollars. Même à une évaluation basse, des résultats comme celui-ci le feraient valoir au moins 100 milliards de dollars. Comparez cela à sa capitalisation boursière actuelle (2,4 milliards de dollars).

Le risque reste élevé, car sa technologie pourrait ne pas fonctionner, envoyant les actions vers zéro. Il n’y a peut-être qu’une chance modérée d’atteindre ses projections à long terme. Même ainsi, sauter dans le stock ASTS maintenant, après son éclat, mais pendant qu’il est toujours sur la rampe de lancement, peut être un risque élevé qui vaut la peine d’être pris.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.