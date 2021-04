Stock ASTS: Pourquoi AST SpaceMobile pourrait atteindre 500 $

Cours de l’action AST SpaceMobile aujourd’hui

Actions de la société de télécommunications spatiales AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) ont connu une énorme tendance baissière sur plusieurs semaines, dans laquelle l’action ASTS est passée de 25 $ début février à 7 $ à la mi-avril. Mais l’action ASTS a fortement inversé son cours ces derniers jours. Depuis lundi, l’action AST SpaceMobile a grimpé de près de 30%.

Pourquoi le stock ASTS est en plein essor

Au milieu de la flambée des rendements du Trésor, des craintes d’inflation et des espoirs de forte croissance dans les secteurs cycliques de l’économie, les investisseurs ont évité les investissements technologiques de démarrage pendant une grande partie de février, mars et avril. AST SpaceMobile est le premier investissement technologique à un stade précoce, car il s’agit d’une société de pré-revenus qui ne s’attend pas à commencer ses opérations commerciales avant 2023. L’action ASTS s’est retrouvée du côté des perdants de ce changement. Mais ce changement était exagéré et commençait maintenant à inverser le cours, alors que les rendements se sont aplatis et que des préoccupations concernant la durabilité de la reprise ont émergé. Alors que ce changement a inversé le cours, l’action ASTS a rebondi de manière importante.

Est-ce que ça importe?

Non. L’énorme liquidation et le rebond brutal consécutif des actions ASTS n’ont pas beaucoup d’importance, car ce n’est que du bruit à court terme dans une entreprise qui pourrait un jour changer le monde. AST SpaceMobile construit le premier réseau à large bande cellulaire basé dans l’espace au monde. Non, ce n’est pas comme le projet Starlink d’Elon Musk. Starlink transmet le signal cellulaire aux tours au sol, qui transmet ensuite ces signaux cellulaires aux téléphones. La percée d’AST SpaceMobile est qu’ils ont développé une technologie propriétaire pour transmettre le signal cellulaire directement de leur satellite à un smartphone, en contournant entièrement les tours au sol. C’est un gros problème, car tout l’intérêt d’un réseau à large bande cellulaire basé dans l’espace est d’utiliser des satellites pour transmettre le signal cellulaire aux téléphones là où les tours au sol ne peuvent pas atteindre et / ou lorsque les tours au sol tombent en panne. Starlink et d’autres projets ne peuvent pas faire cela. AST SpaceMobile peut. À cette fin, AST SpaceMobile pourrait changer le monde. Environ 4 milliards de personnes sur cette planète n’ont toujours pas de connexion à haut débit cellulaire, tandis qu’environ 5 milliards de téléphones mobiles sont constamment en train d’entrer et de sortir de la couverture. AST SpaceMobile construit un réseau pour résoudre ces deux problèmes. Il diffusera une connexion haut débit cellulaire haut débit à tout le monde, partout, à tout moment, sans aucun point mort. Si l’entreprise réussit, l’action ASTS sera un gagnant potentiel de 100X.

Prévisions du cours de l’action ASTS

AST SpaceMobile est une société de pré-revenus qui n’a lancé qu’un seul satellite, qui cherche toujours toutes les licences nécessaires, tente toujours de comprendre comment fabriquer tous ces satellites de manière évolutive, et qui ne démarrera pas ses opérations commerciales avant 2023. Naturellement, les risques d’exécution sont énormes ici. Ces risques sont largement compensés par la technologie révolutionnaire de la société, qui permet un signal cellulaire direct satellite à téléphone, des partenariats et des investissements de certaines des plus grandes sociétés de télécommunications au monde comme Vodafone et Rakuten, et une solide équipe d’ingénierie qui comprend 161 scientifiques et ingénieurs, 24 d’entre eux sont des docteurs et 40 d’entre eux ont déjà construit et lancé des satellites. Si quelqu’un veut résoudre ce problème et créer un réseau à large bande cellulaire basé dans l’espace qui change le monde, ce sera AST SpaceMobile. Si l’entreprise réussit, notre modélisation indique que cela pourrait un jour être une action de 500 $. Les chances de succès et de potentiel de hausse sont suffisamment élevées pour que les investisseurs à long terme puissent envisager de prendre une position sur les actions ASTS.

L’action AST SpaceMobile fait partie d’un panier d’actions de haute qualité en hyper-croissance avec des tonnes de potentiel à long terme, mais elle a été battue et meurtrie au cours des dernières semaines alors que le marché a tourné le dos aux entreprises de croissance en démarrage.

Les sociétés émergentes de l’économie spatiale naissante ont une valeur à la hausse considérable, et bon nombre de ces actions sont fortement survendues. Cela leur donne un potentiel de hausse de 100% ou plus, car la marée semble tourner en leur faveur.

Il est maintenant temps d’acheter ces actions. L’action ASTS n’est que l’une des dizaines d’actions qui pourraient vous offrir de gros rendements par rapport aux niveaux actuels au cours des prochains mois et années. Les autres? Eh bien, nous avons créé un portefeuille d’actions qui, à notre avis, représentent les actions technologiques de démarrage les plus innovantes et les plus intéressantes du marché avec un potentiel de hausse considérable.

