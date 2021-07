Stock ATOS : les Bulls s’occupent d’Atossa Therapeutics

Entreprise biopharmaceutique au stade clinique Atossa Thérapeutique (NASDAQ :ATOS) se concentre principalement sur deux maladies : le cancer du sein et le Covid-19. Ainsi, les actionnaires d’ATOS soutiennent une entreprise qui peut potentiellement changer, voire sauver des vies.

Source : Shutterstock

Cependant, tout le monde n’est pas préoccupé par les résultats cliniques d’Atossa. Certaines personnes sont plus intéressées par le potentiel de Moonshot de l’action, car le Reddit La foule est connue pour cibler les actions à bas prix.

L’action ATOS correspond à cette description, car son prix est bas – mais il a augmenté, ce qui pourrait être une source de préoccupation pour les investisseurs axés sur la valeur.

Il n’y a aucun moyen d’apaiser tous les commerçants et investisseurs, mais au moins nous pouvons reconnaître les progrès scientifiques réalisés par Atossa et la valeur actionnariale que la société a à offrir.

Aperçu des stocks d’ATOS

Tout d’abord, une certaine célébration s’impose. En effet, Atossa Therapeutics devrait être inclus non pas dans un, mais dans deux indices boursiers importants.

Il n’y a pas si longtemps, la société a révélé que les actions ATOS seraient incluses dans le Russel 2000 et le Russel 3000 index.

Collectivement, environ 10,6 billions de dollars d’actifs sont comparés aux indices américains Russell. Les gestionnaires de fonds prennent ces indices très au sérieux, cet événement représente donc certainement une mise à niveau pour Atossa Therapeutics.

Cela pourrait également aider à augmenter le prix de l’action, car les inclusions dans l’indice pourraient entraîner des entrées massives de capitaux dans les actions ATOS.

Et en passant, ce titre a montré une excellente dynamique ces derniers temps. Pas plus tard que le 20 avril, les actions d’Atossa étaient cotées près du niveau de 1,50 $.

Le 29 juin, l’action ATOS avait dépassé les 7 $. Sans aucun doute, les taureaux sont aux commandes, et essayer de vendre à découvert le titre maintenant serait une proposition dangereuse.

Plus qu’un mème

Je ne blâme pas les traders à court terme d’avoir lu les derniers stocks de mèmes. Après tout, il est important d’être conscient des grands acteurs sur les marchés.

Le contributeur d’InvestorPlace, Chris MacDonald, a identifié les actions ATOS comme une cible possible à court terme parmi les utilisateurs de r/WallStreetBets et d’autres sous-titres d’investissement.

Le problème, c’est qu’il n’est pas facile de prévoir quelles actions seront ciblées pour un short squeeze, et quand.

Au lieu de spéculer sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver, je vous invite à considérer les faits et les événements qui ont déjà eu lieu.

Par exemple, nous pouvons nous concentrer sur l’endoxifène, un médicament en cours de développement en tant qu’outil thérapeutique potentiel pour les patientes atteintes d’un cancer du sein en tant qu’outil pré-chirurgical.

Récemment, Atossa a publié les données finales tant attendues de son étude clinique de phase 2 sur l’endoxifène oral, administré dans la « fenêtre d’opportunité » entre le diagnostic du cancer du sein et la chirurgie. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles à annoncer. L’endoxifène a atteint son critère d’évaluation principal.

Plus précisément, la réduction du Ki-67 a été atteinte. Une mesure courante de l’activité des cellules tumorales, un « Ki-67 a été réduit en dessous de 25 % pour tous les patients » dans l’étude.

Un résultat significatif

Ce n’est pas seulement une grande nouvelle pour les investisseurs d’Atossa. Cela pourrait également changer la donne pour les patients.

Le résultat susmentionné concernant le Ki-67 peut être considéré comme cliniquement significatif. En effet, des études menées par d’autres chercheurs ont montré qu’une réduction inférieure à 25 % améliore la survie à long terme.

De plus, ce n’est pas la seule nouvelle encourageante. Apparemment, Atossa Therapeutics a reçu l’approbation de l’Agence suédoise des produits médicaux pour lancer une étude clinique de phase 2 sur l’endoxifène oral pour la réduction de la densité mammographique mammographique. Il s’agit d’un problème de santé qui touche plus de 10 millions de femmes aux États-Unis et bien d’autres dans le monde.

Le président-directeur général d’Atossa Therapeutics, Steven Quay, a fourni plus de détails en déclarant : « Nous prévoyons maintenant de commencer l’étude dès que les restrictions pour Covid-19 à Stockholm le permettront. »

Les plats à emporter

Comme vous pouvez le constater, Atossa Therapeutics repousse les limites de l’avancement des sciences de la santé essentielles.

Pouvez-vous acheter des actions ATOS simplement pour son potentiel en tant qu’actions meme ? Vous pouvez, mais vous pouvez aussi choisir de regarder les données scientifiques. Et les données suggèrent d’excellents résultats pour toutes les parties prenantes impliquées.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.