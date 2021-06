Stock ATOS : quel est le grand catalyseur pour Atossa Therapeutics le 9 juin ?

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Atossa Thérapeutique (NASDAQ :ATOS) et le stock d’ATOS voient beaucoup de vert. Les actions d’ATOS sont en hausse d’environ 27% au moment de la rédaction sur un volume très important.

En effet, le déménagement d’aujourd’hui à Atossa poursuit un rallye assez impressionnant avec cette société biopharmaceutique au stade clinique. En fait, la société a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines à 6,35 $ par action. Cette décision a porté la hausse annuelle du stock d’ATOS à 568 %.

Il convient de noter que l’action ATOS a participé au précédent rallye d’hypercroissance plus tôt cette année. Cependant, la société a éclipsé ce précédent record de 52 semaines par une marge relativement large ces derniers temps. De plus, l’action ATOS gagne du terrain sur r/WallStreetBets et d’autres sous-titres d’investissement aujourd’hui.

En effet, tout près de 6 ensacheurs en moins de six mois mérite d’être discuté. Aujourd’hui, la société a des nouvelles spécifiques qui sont à l’origine de cette augmentation rapide.

Examinons ce que la société a annoncé et pourquoi les actions grimpent à un rythme si rapide aujourd’hui.

ATOS Stock Climbing sur la publication des données finales de l’étude de phase 2

Aujourd’hui, Atossa a annoncé que la société publierait les données finales de son étude de phase 2 sur l’endoxifène via un webinaire le 9 juin. En gros, c’est l’un des médicaments phares sur lesquels les investisseurs ont les yeux en ce moment.

Tout webinaire pour discuter des données finales d’une étude est susceptible d’être perçu de manière positive par les investisseurs. La plupart des sociétés biopharmaceutiques ont tendance à vouloir partager de bonnes nouvelles en personne. Des résultats défavorables peuvent souvent être attendus via des communiqués de presse.

En conséquence, la décision d’aujourd’hui semble refléter un sentiment optimiste quant au contexte de l’annonce à venir d’Atossa. Reste à savoir où va ce stock à partir d’ici. Cependant, les investisseurs peuvent probablement s’attendre à une volatilité plus élevée à court terme.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.